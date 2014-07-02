Buse triple, 050
Buse triple à permutation manuelle avec buse en inox. Robuste, durable et résistante à la saleté.
Permutation aisée du jet entre le jet crayon haute pression (0°), le jet plat haute pression avec Powerbuse (25°) et le jet basse pression (40°). Pour les appareils équipés d’un injecteur, le jet plat basse pression sert à aspirer et à pulvériser le détergent. Raccord M 18 × 1,5.
Spécifications
Données techniques
|Pression maximum (bar)
|300
|Taille de buse ( )
|50
|Température (°C)
|max. 80
|Filetage du raccord
|M 18
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
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