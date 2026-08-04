Chaîne Tronçonneuse 35cm 36V
Garantit des coupes de la plus haute qualité à chaque fois : La chaîne de la tronçonneuse CNS 36-35 Battery sur son guide de 35 cm de long. Avec un faible effet de rebond et un système de tension de la chaîne qui ne nécessite aucun outil.
Le montage de la chaîne de la tronçonneuse CNS 36-35 Battery sur son guide de 35 cm de long est rapide et facile grâce au système de tension de la chaîne sans outil. Elle permet d'obtenir des performances de coupe optimales à chaque fois, tout en étant très durable et polyvalente. Le faible niveau de vibrations de la chaîne à faible rebond est également impressionnant.
Caractéristiques et avantages
Chaîne de haute qualité
- Avec les tronçonneuses Kärcher, vous obtiendrez toujours des coupes de la plus haute qualité
La chaîne peut être remplacée sans outils
- Le remplacement de la chaîne se fait sans effort
Faible effet de rebond
- Faible rebond et haute performance en même temps
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|argent
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|480 x 35 x 5
Domaines d'utilisation
- Abattage de petits arbres
- Branches
- Bois de chauffage