CNS 36-35 (sans batterie)

Avec vitesse rapide de la chaîne et vaste longueur de lamier : la tronçonneuse sans fil CNS 36-35 Battery est parfaite pour l'entretien exigeant des arbres.

Grâce à sa vitesse hors pair et à sa largeur de coupe optimale, même les grosses branches ne sont pas un problème pour la tronçonneuse sans fil CNS 36-35 Battery. Le système de tension de chaîne sans outils et la lubrification automatique de la chaîne rendent l'utilisation extrêmement simple – que vous soyez professionnel ou débutant. Le frein de chaîne et le système à double interrupteur garantissent la sécurité à tout moment pendant l'utilisation. Inclus : la tronçonneuse sans fil, le lamier, la chaîne, la protection de lamier et un flacon d'huile.

Caractéristiques et avantages
CNS 36-35 (sans batterie): Tension de la chaîne sans outils
Tension de la chaîne sans outils
La chaîne est simplement tendue à l'aide d'un bouton.
CNS 36-35 (sans batterie): Graissage de la chaîne automatique
Graissage de la chaîne automatique
Pour une utilisation de la tronçonneuse à batterie nécessitant peu d'entretien
CNS 36-35 (sans batterie): Protection contre le rebond
Protection contre le rebond
La chaîne s'arrête immédiatement - pour une sécurité maximale en cas d'effet de recul.
Pointes de protection
  • Guidage sûr et coupes précises car la tronçonneuse se fixe sur le matériau à couper.
Une vitesse exceptionnelle
  • Vitesse de chaîne élevée de 21 m/s - pour des travaux de coupe rapides.
Applications variées
  • Lame de scie de 35 centimètres de long - idéale pour toutes les applications conventionnelles.
Déverrouillage de sécurité
  • Empêche la mise en marche involontaire de la tronçonneuse.
Réservoir d'huile transparent
  • Les utilisateurs peuvent vérifier le niveau d'huile à tout moment grâce à une fenêtre d'inspection transparente
Moteur brushless
  • Pour une autonomie plus longue et une durée de vie accrue du produit
Plateforme batterie POWER 36V de Kärcher
  • Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
  • Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
  • La batterie interchangeable peut être utilisée sur tous les autres produits de la plateforme batterie POWER 36 V
Spécifications

Données techniques

Appareil alimenté par batterie
Plateforme de batterie Plateforme de batterie 36 V
Rail de guidage (cm) 35
Vitesse de la chaîne (m/s) 21
Pas de la chaîne 3/8" LP
Jauge de chaîne 1,1 mm/ 0,043
Nombre de maillons d'entraînement 52
Capacité du réservoir d'huile (ml) 190
Niveau sonore garanti (dB (A)) 104
Valeur de vibration sur la poignée avant (m/s²) 3,6
Valeurs de vibration poignée arrière (K=1,5 m/s²) (m/s²) 4,9
Entraînement Moteur brushless
Type de batterie Batterie interchangeable Lithium-ion
Voltage (V) 36
Autonomie par charge de batterie * (Coupes) max. 200 (5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie (min) max. 50 (5 Ah)
Couleur Jaune
Poids sans accessoires (kg) 4,3
Poids avec emballage (kg) 5,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 825 x 222 x 235

* Ø de branche : 10 cm

Inclus dans la livraison

  • Versions: Livré sans chargeur ni batterie
  • Rail de guidage
  • Chaîne de tronçonneuse
  • Bouteille d'huile

Équipement

  • protection de chaîne
  • Tension de la chaîne sans outils
  • Graissage de la chaîne automatique
  • Frein de chaîne
  • Indicateur de niveau d'huile
CNS 36-35 (sans batterie)
Videos
Domaines d'utilisation
  • Branches
  • Bois de chauffage
  • Abattage de petits arbres
Accessoires
