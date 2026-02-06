CNS 36-35 (sans batterie)
Avec vitesse rapide de la chaîne et vaste longueur de lamier : la tronçonneuse sans fil CNS 36-35 Battery est parfaite pour l'entretien exigeant des arbres.
Grâce à sa vitesse hors pair et à sa largeur de coupe optimale, même les grosses branches ne sont pas un problème pour la tronçonneuse sans fil CNS 36-35 Battery. Le système de tension de chaîne sans outils et la lubrification automatique de la chaîne rendent l'utilisation extrêmement simple – que vous soyez professionnel ou débutant. Le frein de chaîne et le système à double interrupteur garantissent la sécurité à tout moment pendant l'utilisation. Inclus : la tronçonneuse sans fil, le lamier, la chaîne, la protection de lamier et un flacon d'huile.
Caractéristiques et avantages
Tension de la chaîne sans outilsLa chaîne est simplement tendue à l'aide d'un bouton.
Graissage de la chaîne automatiquePour une utilisation de la tronçonneuse à batterie nécessitant peu d'entretien
Protection contre le rebondLa chaîne s'arrête immédiatement - pour une sécurité maximale en cas d'effet de recul.
Pointes de protection
- Guidage sûr et coupes précises car la tronçonneuse se fixe sur le matériau à couper.
Une vitesse exceptionnelle
- Vitesse de chaîne élevée de 21 m/s - pour des travaux de coupe rapides.
Applications variées
- Lame de scie de 35 centimètres de long - idéale pour toutes les applications conventionnelles.
Déverrouillage de sécurité
- Empêche la mise en marche involontaire de la tronçonneuse.
Réservoir d'huile transparent
- Les utilisateurs peuvent vérifier le niveau d'huile à tout moment grâce à une fenêtre d'inspection transparente
Moteur brushless
- Pour une autonomie plus longue et une durée de vie accrue du produit
Plateforme batterie POWER 36V de Kärcher
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée sur tous les autres produits de la plateforme batterie POWER 36 V
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Rail de guidage (cm)
|35
|Vitesse de la chaîne (m/s)
|21
|Pas de la chaîne
|3/8" LP
|Jauge de chaîne
|1,1 mm/ 0,043
|Nombre de maillons d'entraînement
|52
|Capacité du réservoir d'huile (ml)
|190
|Niveau sonore garanti (dB (A))
|104
|Valeur de vibration sur la poignée avant (m/s²)
|3,6
|Valeurs de vibration poignée arrière (K=1,5 m/s²) (m/s²)
|4,9
|Entraînement
|Moteur brushless
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|36
|Autonomie par charge de batterie * (Coupes)
|max. 200 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 50 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,3
|Poids avec emballage (kg)
|5,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|825 x 222 x 235
* Ø de branche : 10 cm
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Rail de guidage
- Chaîne de tronçonneuse
- Bouteille d'huile
Équipement
- protection de chaîne
- Tension de la chaîne sans outils
- Graissage de la chaîne automatique
- Frein de chaîne
- Indicateur de niveau d'huile
Domaines d'utilisation
- Branches
- Bois de chauffage
- Abattage de petits arbres
