Disque 5 lames de rechange pour EDI 4

Caractéristiques et avantages
Disque racleur rotatif avec lames en plastique robustes
  • Le disque racleur rotatif, en plastique résistant aux chocs, élimine rapidement et sans effort la glace tenace du pare-brise de la voiture
Remplacement des disques sans outil
  • Le disque de lames peut être remplacé facilement et rapidement sans outils
Réduction du volume sonore
  • Le disque racleur récemment mis au point réduit le volume jusqu'à 4 dB(A) par rapport à la version précédente à six lames
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 109 x 109 x 16
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Pare-brise