Disque 5 lames de rechange pour EDI 4
Caractéristiques et avantages
Disque racleur rotatif avec lames en plastique robustes
- Le disque racleur rotatif, en plastique résistant aux chocs, élimine rapidement et sans effort la glace tenace du pare-brise de la voiture
Remplacement des disques sans outil
- Le disque de lames peut être remplacé facilement et rapidement sans outils
Réduction du volume sonore
- Le disque racleur récemment mis au point réduit le volume jusqu'à 4 dB(A) par rapport à la version précédente à six lames
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|109 x 109 x 16
Domaines d'utilisation
- Pare-brise