Le dégivreur de pare-brise sur batterie EDI4 met fin à la corvée de gratter le pare-brise petit à petit ! Grâce à son disque rotatif de six lames robustes en plastique, le dégivreur de pare-brise sur batterie EDI4 élimine facilement même le givre le plus tenace des vitres des véhicules(voiture, moto, camion, camping car,...), et ce, en un seul passage. En mode veille,une légère pression exercée sur la partie supérieure suffit à mettre le disque en rotation et libérer le support(pare-brise, vitres latérales...) de tout givre. En cas d'usure des lames, le disque peut être remplacé sans outils (disque de remplacement disponible en pièce de rechange). Le design moderne et compact du dégivreur permet un maniement et un rangement facile et sûrs. La charge de la batterie suffit à plusieurs applications. La LED intégrée clignote lorsque l'appareil doit être rechargé. Temps de charge 180 minutes.