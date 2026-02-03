EDI 4
Retire la glace le givre et le gel des pare-brise en un seul passage : le dégivreur de pare-brise sur batterie EDI4 avec disque rotatif de 6 lames.
Le dégivreur de pare-brise sur batterie EDI4 met fin à la corvée de gratter le pare-brise petit à petit ! Grâce à son disque rotatif de six lames robustes en plastique, le dégivreur de pare-brise sur batterie EDI4 élimine facilement même le givre le plus tenace des vitres des véhicules(voiture, moto, camion, camping car,...), et ce, en un seul passage. En mode veille,une légère pression exercée sur la partie supérieure suffit à mettre le disque en rotation et libérer le support(pare-brise, vitres latérales...) de tout givre. En cas d'usure des lames, le disque peut être remplacé sans outils (disque de remplacement disponible en pièce de rechange). Le design moderne et compact du dégivreur permet un maniement et un rangement facile et sûrs. La charge de la batterie suffit à plusieurs applications. La LED intégrée clignote lorsque l'appareil doit être rechargé. Temps de charge 180 minutes.
Caractéristiques et avantages
Disque rotatif avec lames robustesRetire même la glace la plus tenace
Disque remplaçableLe disque de lames peut être remplacé facilement et rapidement sans outils
Cellules lithium-ion performantesUne seule charge suffit à plusieurs applications
Manipulation simple
- Une simple pression légère sur le dessus suffit pour activer la rotation du disque
Affichage lumineux LED sur l'appareil
- Le témoin LED clignotte lorsqu'il faut recharger l'appareil
Couvercle de protection inclus
- Pour un usage et un stockage facile
Spécifications
Données techniques
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Autonomie de la batterie (min)
|15
|Durée de charge de la batterie (h)
|3
|Diamètre du disque (mm)
|100
|Vitesse de rotation du disque (tr/min)
|500
|Poids sans accessoires (kg)
|0,6
|Poids avec emballage (kg)
|0,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|133 x 124 x 110
Inclus dans la livraison
- Batterie lithium-ion
- Câble de chargement pour la batterie
- Capot de protection
- Disque grattoir
Videos
Domaines d'utilisation
- Pare-brise
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine EDI 4
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.