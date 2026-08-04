Filtre HEPA 13 VC 2 Lavable
Le filtre HEPA hygiénique (EN 1822:1998) pour les aspirateurs Kärcher VC 2 permet une filtration sûre et fiable des poussières les plus fines, comme les pollen et les particules causant de l'allergie. Idéal pour les personnes souffrant d'allergie.
De bonnes nouvelles pour les personnes souffrant d'allergie ou d'asthme: le filtre HEPA hygiénique (EN 1822:1998) garantit que l'air qui sort de l'aspirateur est encore plus propre que celui de la chambre elle-même. Les poussières les plus fines, comme les pollen et les particules causant de l'allergie, sont filtrées fiablement.
Caractéristiques et avantages
Lavable
Puissance de filtration hautement efficace
Idéal pour les personnes souffrant d'allergie.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|argent
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|156 x 109 x 25
Domaines d'utilisation
- Saleté sèche