De bonnes nouvelles pour les personnes souffrant d'allergie ou d'asthme: le filtre HEPA hygiénique (EN 1822:1998) garantit que l'air qui sort de l'aspirateur est encore plus propre que celui de la chambre elle-même. Les poussières les plus fines, comme les pollen et les particules causant de l'allergie, sont filtrées fiablement.