VC 2
L'aspirateur VC 2, aspirateur traineau avec sac très efficace, élimine de grandes quantités de saleté. Convivial et simple à ranger.
Le VC 2 de Kärcher impressionne par son système de filtration hygiénique et pratique : le sac plein se jette facilement sans entrer en contact avec la saleté. Cet aspirateur compact est particulièrement adapté à une utilisation dans les appartements ou les petites maisons. Il est idéal pour nettoyer en profondeur les sols durs et les tapis. Grâce à la buse de sol et à sa brosse pour les meubles, il convient également au nettoyage des espaces étroits et des surfaces délicates. Un autre avantage du VC 2 est son filtre hygiénique HEPA, qui filtre de manière fiable les saletés les plus fines, telles que le pollen ou d'autres particules déclenchant des allergies. Le compartiment à accessoires intégré et la position de stationnement pratique rendent l'aspirateur encore plus pratique à utiliser.
Caractéristiques et avantages
Système de sac filtrant pratiqueFacile à mettre en œuvre. Pas de contact avec la saleté
Rangement pour les accessoiresLes accessoires se rangent de manière pratique dans l’appareil Cela signifie que les buses sont toujours à portée de main.
Buse de sol amoviblePossibilité d'ajout d'autres accessoires pour le nettoyage adéquat d'autres zones de la maison.
Position parking
- Détachement rapide et en toute sécurité de l'appareil en cas d'interruption de la tâche.
Filtre HEPA 13
- Filtration efficace des particules les plus fines, telles que le pollen et autres particules allergènes.
- L'air qui sort de l'aspirateur est propre, pour un environnement de vie sain.
Spécifications
Données techniques
|Puissance absorbée (W)
|700
|Rayon d'action (m)
|7,5
|Capacité du sac filtrant (l)
|2,8
|Niveau sonore (dB (A))
|76
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|76
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Poids sans accessoires (kg)
|5,1
|Poids avec emballage (kg)
|8,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|435 x 288 x 249
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 1.5 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Métal
- Sac filtrant: Non-tissé
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 13
- Brosse de sol
- Suceur fentes
- Brosse plumeau
Équipement
- Buse de sol commutable
- Position de stationnement pratique
- Enrouleur de câble automatique
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Tapis
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Surfaces fragiles
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine VC 2
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.