Le VC 2 de Kärcher impressionne par son système de filtration hygiénique et pratique : le sac plein se jette facilement sans entrer en contact avec la saleté. Cet aspirateur compact est particulièrement adapté à une utilisation dans les appartements ou les petites maisons. Il est idéal pour nettoyer en profondeur les sols durs et les tapis. Grâce à la buse de sol et à sa brosse pour les meubles, il convient également au nettoyage des espaces étroits et des surfaces délicates. Un autre avantage du VC 2 est son filtre hygiénique HEPA, qui filtre de manière fiable les saletés les plus fines, telles que le pollen ou d'autres particules déclenchant des allergies. Le compartiment à accessoires intégré et la position de stationnement pratique rendent l'aspirateur encore plus pratique à utiliser.