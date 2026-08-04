Jeu de filtre AF 30
Un débit d'air élevé pour une efficacité optimale : Le kit de filtre de remplacement pour le purificateur d'air AF 30 est composé d'un matériau filtrant H13 et d'un élément en charbon actif à revêtement antibactérien.
Le kit de filtre H13, qui contient une forte proportion de charbon actif à revêtement antibactérien, élimine de manière fiable un grand nombre de substances nocives dans l'air avec un degré de séparation de 99,95 % pour un diamètre de particule de 0,3 µm. Le filtre retient la poussière, la poussière fine, les particules, les aérosols, les agents pathogènes et même les virus. En outre, le revêtement antibactérien du matériau filtrant élimine les germes et les bactéries et est complété par une couche de carbone actif qui filtre les odeurs, les vapeurs chimiques, les COV (composés organiques volatils) et d'autres substances nocives de l'air.
Caractéristiques et avantages
Filtration H13
- Filtre H13 pour une élimination fiable des agents pathogènes et des aérosols.
- Efficacité du filtre de 99,95 %.
Élément de carbone actif
- Piège les odeurs et les vapeurs chimiques.
Spécifications
Données techniques
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|2
|Poids (kg)
|0,9
|Poids avec emballage (kg)
|1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|357 x 178 x 80
Videos
Domaines d'utilisation
- Espaces intérieurs