Le kit de filtre H13, qui contient une forte proportion de charbon actif à revêtement antibactérien, élimine de manière fiable un grand nombre de substances nocives dans l'air avec un degré de séparation de 99,95 % pour un diamètre de particule de 0,3 µm. Le filtre retient la poussière, la poussière fine, les particules, les aérosols, les agents pathogènes et même les virus. En outre, le revêtement antibactérien du matériau filtrant élimine les germes et les bactéries et est complété par une couche de carbone actif qui filtre les odeurs, les vapeurs chimiques, les COV (composés organiques volatils) et d'autres substances nocives de l'air.