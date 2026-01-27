AF 30
Le purificateur d'air AF 30, doté d'un capteur laser, d'un mode automatique, d'un écran, d'un filtre H13 et d'un filtre à charbon actif, élimine les agents pathogènes, les poussières fines, les allergènes et les odeurs dans les pièces d'une superficie de 30 à 40 m².
Une purification de l'air parfaite pour les espaces intérieurs de taille moyenne, les salons et les lieux de travail : Le purificateur d'air AF 30 débarrasse l'air intérieur des allergènes, des polluants et des agents pathogènes grâce à son système de filtres multicouches. Ses autres caractéristiques sont les suivantes : Le filtre à charbon actif, ainsi qu'un écran permettant d'indiquer la qualité de l'air en particules PM2,5 en µg/m³, la qualité de l'air via un code couleur, la température et l'humidité relative. Le purificateur d'air constitue également un excellent choix en raison de sa fonction de minuterie, de sa sécurité enfant, de son mode nuit et de son fonctionnement ultra-silencieux, ainsi que de son efficacité de filtration de 99,95 % pour les particules de 0,3 µm et d'un capteur laser de haute qualité pour le mode automatique. Cela signifie que le mode automatique et le niveau de performance sont automatiquement adaptés au degré de pollution de l'air. En outre, le filtre a une durée de vie d'environ un an, selon le niveau de pollution de l'air et l'intensité de son utilisation.
Caractéristiques et avantages
Filtre High Protect 13Piège les odeurs et les vapeurs chimiques.
Système à double entrée d'airL'admission d'air de part et d'autre de l'appareil assure un débit élevé.
Affichage en couleurAffiche la température, l'humidité et la qualité de l'air, l'état du filtre et de l'appareil.
Silencieux
- Moteurs et ventilateurs fonctionnant sans interruption et conduits d'air silencieux.
Mode automatique
- Le capteur contrôle le mode automatique et ajuste la puissance en fonction de la qualité de l'air.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Puissance de raccordement (W)
|36
|Taille de pièce adaptée (m²)
|jusqu'à 60
|Débit d'air (m³/h)
|max. 320
|Efficacité du filtre en fonction de la taille des particules (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Niveaux de puissance
|5
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|5,8
|Poids avec emballage (kg)
|7,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|260 x 260 x 486
* La taille de la pièce recommandée est basée sur une hauteur de plafond de 3 m et un renouvellement de l'air trois fois par heure pour un fonctionnement au niveau de performance le plus élevé.
Équipement
- Système de filtration sur deux niveaux
- Indicateur de changement du filtre
- Affichage de la qualité de l'air
- Indicateur de température
- Indication de l'humidité relative de l'air
- Utilisation sur l'appareil via fonction tactile
- Mode automatique
- Mode nuit
- Fonction de verrouillage
- Programme de minuterie
Videos
Domaines d'utilisation
- Espaces intérieurs
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine AF 30
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.