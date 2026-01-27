Une purification de l'air parfaite pour les espaces intérieurs de taille moyenne, les salons et les lieux de travail : Le purificateur d'air AF 30 débarrasse l'air intérieur des allergènes, des polluants et des agents pathogènes grâce à son système de filtres multicouches. Ses autres caractéristiques sont les suivantes : Le filtre à charbon actif, ainsi qu'un écran permettant d'indiquer la qualité de l'air en particules PM2,5 en µg/m³, la qualité de l'air via un code couleur, la température et l'humidité relative. Le purificateur d'air constitue également un excellent choix en raison de sa fonction de minuterie, de sa sécurité enfant, de son mode nuit et de son fonctionnement ultra-silencieux, ainsi que de son efficacité de filtration de 99,95 % pour les particules de 0,3 µm et d'un capteur laser de haute qualité pour le mode automatique. Cela signifie que le mode automatique et le niveau de performance sont automatiquement adaptés au degré de pollution de l'air. En outre, le filtre a une durée de vie d'environ un an, selon le niveau de pollution de l'air et l'intensité de son utilisation.