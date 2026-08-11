KV Cleaning Pads *EU
Tout simplement ingénieux : le chiffon d'essuyage avec fixation auto-agrippante vous permet d'enlever sans effort la saleté de toutes sortes de surfaces lisses avec l'essuie-glace sans fil vibrant KV 4.
Le chiffon d'essuyage lavable est incroyablement facile à fixer et à retirer de l'essuie-glace sans fil vibrant KV 4 grâce au système d'auto-agrippant, ce qui rend le changement de chiffon d'essuyage rapide et pratique.
Caractéristiques et avantages
Bandes autoagrippantes
- La fixation auto-agrippante permet de changer la lingette de manière extrêmement rapide et facile.
Lavable
- Le chiffon est réutilisable
Adapté au KV 4
- Le chiffon d'essuyage convient au nettoyage de toutes les surfaces lisses avec le KV 4
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|Blanc
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|110 x 265 x 20
Domaines d'utilisation
- Surfaces lisses
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages