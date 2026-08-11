KV Cleaning Pads *EU

Tout simplement ingénieux : le chiffon d'essuyage avec fixation auto-agrippante vous permet d'enlever sans effort la saleté de toutes sortes de surfaces lisses avec l'essuie-glace sans fil vibrant KV 4.

Le chiffon d'essuyage lavable est incroyablement facile à fixer et à retirer de l'essuie-glace sans fil vibrant KV 4 grâce au système d'auto-agrippant, ce qui rend le changement de chiffon d'essuyage rapide et pratique.

Caractéristiques et avantages
Bandes autoagrippantes
  • La fixation auto-agrippante permet de changer la lingette de manière extrêmement rapide et facile.
Lavable
  • Le chiffon est réutilisable
Adapté au KV 4
  • Le chiffon d'essuyage convient au nettoyage de toutes les surfaces lisses avec le KV 4
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 2
Couleur Blanc
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 110 x 265 x 20
Appareils compatibles
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Surfaces lisses
  • Fenêtres et surfaces vitrées
  • Miroirs
  • Petits carreaux
  • Tables vitrées
  • Carrelages