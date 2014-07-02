Lèvres caoutchouc de rechange raclette petits carreaux WV - sauf WV 6 et WV 7 (170 mm)
Pour le remplacement des lèvres d'aspiration des nettoyeurs de vitres WV 2 et WV 5. Pour une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses - sans gouttes d'eau.
Les lèvres de la raclette (170mm) du nettoyeur de vitres peuvent être remplacées rapidement et facilement pour garantir une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses - sans gouttes d'eau.
Caractéristiques et avantages
Raclette en silicone
- Nettoyage sans traces
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|Noir
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|170 x 42 x 5
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Cadre de fenêtres
- Surfaces lisses
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Miroirs
- Petits carreaux
- Cabine de douche/baignoire
- Plans de travail dans la cuisine
- Condensation
- Systèmes d'énergie solaire