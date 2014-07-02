Lèvres caoutchouc de rechange raclette petits carreaux WV - sauf WV 6 et WV 7 (170 mm)

Pour le remplacement des lèvres d'aspiration des nettoyeurs de vitres WV 2 et WV 5. Pour une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses - sans gouttes d'eau.

Les lèvres de la raclette (170mm) du nettoyeur de vitres peuvent être remplacées rapidement et facilement pour garantir une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses - sans gouttes d'eau.

Caractéristiques et avantages
Raclette en silicone
  • Nettoyage sans traces
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 2
Couleur Noir
Dimensions (L × l × H) (mm) 170 x 42 x 5
Domaines d'utilisation
  • Cadre de fenêtres
  • Surfaces lisses
  • Fenêtres et surfaces vitrées
  • Miroirs
  • Petits carreaux
  • Cabine de douche/baignoire
  • Plans de travail dans la cuisine
  • Condensation
  • Systèmes d'énergie solaire