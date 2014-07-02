Raclette spéciale petits carreaux WV2 (170 mm)
La raclette spéciale WV2, d’une largeur de 170 mm, pour petits carreaux permet de nettoyer sans efforts les surfaces telles que les fenêtres à croisillons, les miroirs, les vitrines, etc.
La raclette spéciale, d’une largeur de 170 mm, pour petits carreaux permet de nettoyer sans efforts les moindres recoins de fenêtres ou de surfaces lisses telles que les fenêtres à croisillons, les miroirs, les vitrines, etc. Convient aux nettoyeurs de vitres nouvelles générations WV 2.
Caractéristiques et avantages
Raclette en silicone
- Nettoyage sans traces
Forme étroite
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|225 x 37 x 125
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Cadre de fenêtres
- Surfaces lisses
- Miroirs
- Petits carreaux