WV 5 Plus Édition Anniversaire
L'édition limitée WV 5 Plus Édition Anniversaire est dotée d'accessoires spéciaux pour marquer le 90ème anniversaire de l'entreprise. Il garantit des vitres propres, sans traces ni gouttes en un rien de temps.
Le WV 5 Plus Édition Anniversaire, qui marque le 90ème anniversaire de l'entreprise, est dans un coloris différent et livré avec des accessoires spéciaux. Avec cette version, Kärcher - l'inventeur des nettoyeurs de vitres - lance sur le marché un appareil qui perfectionne encore le nettoyage des vitres sans efforts, sans traces et sans gouttes. Grâce à l'autonomie prolongée de la batterie, le nettoyage peut être effectué sur une période encore plus longue sans aucun problème. Et grâce au système de batterie interchangeable, les vitres peuvent être nettoyées sans interruption en achetant une deuxième batterie. La buse d'aspiration de l'appareil permet d'obtenir des résultats de nettoyage encore meilleurs jusqu'aux bords. Le produit est livré avec un pulvérisateur, une bonnette microfibres, une raclette petits carreaux, un grattoir pour éliminer les salissures tenaces et un chiffon en microfibres supplémentaire pour nettoyer les fenêtres extérieures.
Caractéristiques et avantages
Batterie amovibleGrâce à la batterie amovible optionnelle, toutes les vitres peuvent être nettoyées sans interruption
Nettoyage aisé des coins de fenêtresUn résultat sans traces, ni gouttes
Poignée confortable avec indication du niveau de la batterieLa poignée avec revêtement softgrip rend l'appareil plus confortable à utiliser. Trois lumières LED indiquent le niveau actuel de la batterie.
Buse interchangeable
- Choix entre une raclette grands et petits carreaux, en fonction des dimensions de la surface à nettoyer.
Silencieux
- Plus silencieux, il rendra le nettoyage encore plus plaisant
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
3 fois plus vite
- Le nettoyeur de vitres permet de nettoyer vos fenêtres 3 fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles.
Résultat sans trace ni coulure
- Avec le nettoyeur de vitres, fini les traces et coulures
Totalement hygiénique
- Vidage rapide et simple du réservoir sans entrer en contact avec l'eau sale.
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Le nettoyeur de vitres peut être utilisé sur toutes les surfaces vitrées
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Largeur de travail de la raclette petits carreaux (mm)
|170
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|100
|Autonomie de la batterie (min)
|35
|Durée de charge de la batterie (min)
|185
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 105
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Noir
|Poids avec batterie (kg)
|0,7
|Poids sans accessoires (kg)
|0,7
|Poids avec emballage (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|125 x 280 x 325
Inclus dans la livraison
- Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres
- Détergents: Nettoyant vitres concentré RM 503, 20 ml
- Buse d'aspiration fine
- Bonnette microfibres pour l'extérieur: 1 x
- Grattoir de saleté
Équipement
- Buse d'aspiration
- Buse interchangeable
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Cadre de fenêtres
- Surfaces lisses
- Miroirs
- Tables vitrées
- Carrelages
- Petits carreaux
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine WV 5 Plus Édition Anniversaire
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.