Le WV 5 Plus Édition Anniversaire, qui marque le 90ème anniversaire de l'entreprise, est dans un coloris différent et livré avec des accessoires spéciaux. Avec cette version, Kärcher - l'inventeur des nettoyeurs de vitres - lance sur le marché un appareil qui perfectionne encore le nettoyage des vitres sans efforts, sans traces et sans gouttes. Grâce à l'autonomie prolongée de la batterie, le nettoyage peut être effectué sur une période encore plus longue sans aucun problème. Et grâce au système de batterie interchangeable, les vitres peuvent être nettoyées sans interruption en achetant une deuxième batterie. La buse d'aspiration de l'appareil permet d'obtenir des résultats de nettoyage encore meilleurs jusqu'aux bords. Le produit est livré avec un pulvérisateur, une bonnette microfibres, une raclette petits carreaux, un grattoir pour éliminer les salissures tenaces et un chiffon en microfibres supplémentaire pour nettoyer les fenêtres extérieures.