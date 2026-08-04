Raclette spéciale petits carreaux pour WV 6 - jaune
Idéal pour le nettoyage des plus petites fenêtres (largeur 170mm).
Lorsque la buse d'aspiration plus large est trop grande pour les fenêtres, la raclette spéciale petits carreaux est idéale. Grâce à sa largeur de 170mm, la raclette nettoie les petites vitres ou toutes les autres petites surfaces sans effort et de manière fiable.
Caractéristiques et avantages
Longue raclette en silicone
- Avec sa grande raclette en silicone, le nettoyeur de vitres est encore plus flexible : il permet de nettoyer d'une traite jusqu'au sol.
Forme étroite
- Convient pour les petites surfaces.
Remplacement aisé
- Les suceurs d'aspiration peuvent être remplacés facilement.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Jaune
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|172 x 98 x 41
Domaines d'utilisation
- Cadre de fenêtres
- Surfaces lisses
- Miroirs
- Petits carreaux