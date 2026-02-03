WV 6 Plus Multisurface
Grâce à sa technologie de lèvre innovante et ses 3 lames supplémentaires, le nettoyeur de vitres WV 6 Multi Édition permet d'obtenir des vitres propres et sans traces en un rien de temps.
Le nettoyeur de vitres WV 6 Plus Multi Édition impressionne par sa technologie de lèvre innovante et sa longue autonomie de batterie. La lèvre d'aspiration permet de passer sur l'intégralité de la surface, sans s'interrompre. L'excès de liquide en bas de vos fenêtres par exemple est aspiré en une seule étape. Les 3 lèvres supplémentaires permettent de différencier les surfaces que vous nettoyez avec, pour personnaliser votre ménage. De plus, le nettoyeur de vitres est sans-fil et est équipé d'une batterie disposant de 100 minutes d'autonomie. L'écran présent sur l'appareil vous donne en temps réel le nombre de minutes d'autonomie restantes. La solution de nettoyage est complète grâce à la combinaison du nettoyeur de vitres ainsi que son pulvérisateur avec bonnettes en microfibres pour nettoyer en rpdofondeur toutes vos surfaces. Les nettoyeurs de vitres sont recommandés pour nettoyer vos fenêtres, miroirs, tables en verre, cabines de douche, plaques de cuisson...
Caractéristiques et avantages
Technologie optimisée des lèvres
- Innovante, la longue lèvre augmente encore la flexibilité d'utilisation – solution idéale pour un usage près du sol.
Autonomie extra-longue
- L'autonomie extra-longue (100 minutes) permet un nettoyage sans interruption.
Vidage du réservoir hygiénique et rapide
- Vidage rapide et simple du réservoir sans entrer en contact avec l'eau sale.
Design attractif
- Un point fort qui saute aux yeux : le design noir de l'appareil et les raclettes de couleur.
Silencieux
- Plus silencieux, il rendra le nettoyage encore plus plaisant
Écran affichant l'autonomie restante, à la minute près
- L'indicateur de niveau de charge fournit l'autonomie restante de la batterie, à la minute près. Le nettoyage est plus facile à planifier.
Lèvre amovible
- Après chaque usage, la raclette peut être facilement retirée de la buse d'aspiration pour être nettoyée.
3 fois plus vite
- Le nettoyeur de vitres permet de nettoyer vos fenêtres 3 fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles.
Résultat sans trace ni coulure
- Avec le nettoyeur de vitres, fini les traces et coulures
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Convient à toutes les surfaces lisses comme le carrelage, les miroirs ou les cabines de douche.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|150
|Autonomie de la batterie (min)
|100
|Durée de charge de la batterie (min)
|170
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 300
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Poids avec batterie (kg)
|0,8
|Poids sans accessoires (kg)
|0,8
|Poids avec emballage (kg)
|1,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|126 x 280 x 310
Inclus dans la livraison
- Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres
- Détergents: Nettoyant vitres concentré RM 503, 20 ml
- Raclette, large: 3 x
Équipement
- Buse d'aspiration
- Buse interchangeable
Domaines d'utilisation
- Surfaces lisses
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine WV 6 Plus Multisurface
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.