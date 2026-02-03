Le nettoyeur de vitres WV 6 Plus Multi Édition impressionne par sa technologie de lèvre innovante et sa longue autonomie de batterie. La lèvre d'aspiration permet de passer sur l'intégralité de la surface, sans s'interrompre. L'excès de liquide en bas de vos fenêtres par exemple est aspiré en une seule étape. Les 3 lèvres supplémentaires permettent de différencier les surfaces que vous nettoyez avec, pour personnaliser votre ménage. De plus, le nettoyeur de vitres est sans-fil et est équipé d'une batterie disposant de 100 minutes d'autonomie. L'écran présent sur l'appareil vous donne en temps réel le nombre de minutes d'autonomie restantes. La solution de nettoyage est complète grâce à la combinaison du nettoyeur de vitres ainsi que son pulvérisateur avec bonnettes en microfibres pour nettoyer en rpdofondeur toutes vos surfaces. Les nettoyeurs de vitres sont recommandés pour nettoyer vos fenêtres, miroirs, tables en verre, cabines de douche, plaques de cuisson...