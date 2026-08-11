Le rouleau pour carrelage est l'accessoire idéal pour le nettoyage en profondeur des sols durs tels que la pierre ou la céramique (il ne convient toutefois pas aux sols en pierre naturelle sensibles tels que le marbre ou la terre cuite). Compatible avec les aspirateurs laveurs KFL 1 et FCV 3. Grâce à ses poils intégrés, le rouleau pour carrelage élimine sans effort les saletés tenaces et redonne même de l'éclat aux joints et aux surfaces irrégulières.