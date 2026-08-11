Rouleau pour carrelage KFL 1, FCV 3
Nettoyage facile des sols durs et des joints sales : grâce au rouleau pour carrelage pour les aspirateurs laveurs KFL 1 et FCV 3, les taches tenaces n'ont aucune chance.
Le rouleau pour carrelage est l'accessoire idéal pour le nettoyage en profondeur des sols durs tels que la pierre ou la céramique (il ne convient toutefois pas aux sols en pierre naturelle sensibles tels que le marbre ou la terre cuite). Compatible avec les aspirateurs laveurs KFL 1 et FCV 3. Grâce à ses poils intégrés, le rouleau pour carrelage élimine sans effort les saletés tenaces et redonne même de l'éclat aux joints et aux surfaces irrégulières.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de qualité
- Protection optimale contre la saleté et élimination efficace des salissures, pour un résultat de nettoyage parfait.
Poils intégrés
- Pour une élimination aisée des saletés tenaces.
- Même les joints et les surfaces inégales retrouvent tout leur éclat.
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|246 x 136 x 56
Domaines d'utilisation
- Sols en pierre
- Même les saletés tenaces
- Joints de carrelage