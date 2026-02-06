FCV 3
3-en-1 Xtra!Clean - aspirer, nettoyer, sécher : l'aspirateur laveur FCV 3 avec une autonomie de 30 minutes et le mode Advanced!Power est idéal pour les sols durs et les moquettes.
Le FCV 3 est parfait pour des sols si propres qu'ils brillent. Cet aspirateur laveur 3-en-1 doté de la fonction innovante Xtra!Clean aspire, lave et sèche, facilitant le nettoyage des sols durs, des tapis et même des liquides renversés, ce qui permet de gagner jusqu'à 50 % de temps*. Choisissez parmi trois modes de nettoyage - le mode standard avec eau, le mode sec et le puissant mode Advanced!Power*** - et attaquez toutes les saletés, qu'il s'agisse de poussières, de poils d'animaux ou de taches tenaces. La technologie Hygienic!Spin, avec jusqu'à 500 tours de rouleau par minute, garantit non seulement des résultats d'aspiration parfaits, mais élimine également jusqu'à 99 % des bactéries** pour une propreté hygiénique. De plus, la batterie offre jusqu'à 30 minutes d'autonomie pour nettoyer jusqu'à 130 m² sans interruption, et la fonction autonettoyante intégrée offre un maximum de praticité - pour un nettoyage facile sans se salir les mains.
Caractéristiques et avantages
Fonction Xtra!Clean 3-en-1 : nettoyer, laver et aspirerRéduit de moitié le temps de nettoyage* et garantit une propreté parfaite ! Grâce à la fonction d'aspiration intégrée qui évite de passer l'aspirateur au préalable. Trois modes de nettoyage pour venir à bout de tous les types de saletés - même les saletés les plus tenaces et les éclaboussures les plus importantes ne posent aucun problème. S'adapte aux différents sols pour un nettoyage efficace et complet jusqu'au bord, même sur les moquettes et les tapis en mode sec.
Technologie Hygienic!Spin efficaceIl est prouvé qu'il élimine 99%** des bactéries pour une maison propre et hygiénique. Le rouleau tourne jusqu'à 500 tours par minute pour des résultats de nettoyage impeccables. Système astucieux à deux réservoirs pour un approvisionnement constant en eau propre, séparée de l'eau sale.
Mode Advanced!Power ultra-puissantÉlimine même les saletés séchées les plus tenaces grâce à une puissance d'aspiration supérieure de 60 % et à une répartition de l'eau supérieure de 20 % par rapport au mode standard. Les sols sont secs en très peu de temps et peuvent donc être utilisés immédiatement.
Système de filtration Duo!Pure efficace sur deux niveaux
- Le système de filtration à plusieurs niveaux protège de manière fiable le moteur de l'humidité.
- Excellente filtration grâce à un filtre plissé plat très efficace, qui retient efficacement les plus petites particules présentes dans l'air.
- Mode sec idéal pour les moquettes et les tapis.
Batterie lithium-ion Efficient Comfort!Cell
- Des résultats de nettoyage impressionnants grâce à des vitesses élevées et à une puissance d'aspiration et une capacité de nettoyage optimales.
- Liberté de mouvement maximale avec une autonomie de 30 minutes - idéal pour les surfaces jusqu'à 130 m².
- La batterie peut être remplacée rapidement, ce qui prolonge la durée de vie du produit.
Nettoyage sans problème grâce à l'affichage LED
- Les informations importantes telles que la durée d'utilisation restante ou le mode de nettoyage sont toujours visibles.
- Indication intelligente du niveau du réservoir avec protection contre les débordements et arrêt automatique si le réservoir d'eau sale n'est pas vidé.
- Vidange et remplissage faciles du réservoir - sans contact avec la saleté.
Fonction autonettoyante Hygienic System!Clean
- Fonction autonettoyante efficace avec jusqu'à 550 tours de rouleau par minute - pour un nettoyage rapide et pratique sans contact avec la saleté.
- Rangement pratique de l'appareil et des accessoires, même pendant la recharge.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique dépendant du niveau de charge de la batterie (m²)
|130
|Capacité du réservoir d'eau propre (ml)
|800
|Capacité du réservoir d'eau sale (ml)
|425
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|160
|Entraînement
|Moteur des brosses
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Largeur de travail avec brosse-rouleau (mm)
|240
|Temps de séchage du sol nettoyé (min)
|2
|Tension de la batterie (V)
|21,6
|Autonomie de la batterie (min)
|max. 30
|Durée de charge de la batterie (min)
|180
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|3,8
|Poids avec emballage (kg)
|8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1138 x 268 x 280
* Les aspirateurs laveurs Kärcher peuvent réduire de moitié votre temps de nettoyage, puisque les saletés domestiques courantes peuvent être éliminées des sols en une seule étape, sans qu'il soit nécessaire de passer l'aspirateur avant de passer la serpillière. /
** Basé sur des tests effectués par un laboratoire d'essai indépendant. /
*** Le mode Advanced!Power élimine même les saletés séchées les plus tenaces avec une puissance d'aspiration 60 % supérieure et un volume d'eau 20 % plus élevé par rapport au mode standard.
Inclus dans la livraison
- Rouleau universel: 1 Pièce(s)
- Détergents: Nettoyant universel pour sols RM 536, 30 ml
- Station de recharge, de rangement et de nettoyage
- Brosse de nettoyage
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s)
- Filtre éponge: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Système de filtration sur deux niveaux
- Mode d'auto-nettoyage
- Mode standard
- Mode Power
- Mode sec
- Indicateur de niveau de remplissage du réservoir d'eau sale
- Roues de transport
Videos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Sur les tapis à poils ras
- Même les saletés tenaces
- Gros déchets
- Résidus fins
- Saleté sèche
- Saleté humide
- Liquides
- Poils d'animaux
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine FCV 3
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.