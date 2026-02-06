Le FCV 3 est parfait pour des sols si propres qu'ils brillent. Cet aspirateur laveur 3-en-1 doté de la fonction innovante Xtra!Clean aspire, lave et sèche, facilitant le nettoyage des sols durs, des tapis et même des liquides renversés, ce qui permet de gagner jusqu'à 50 % de temps*. Choisissez parmi trois modes de nettoyage - le mode standard avec eau, le mode sec et le puissant mode Advanced!Power*** - et attaquez toutes les saletés, qu'il s'agisse de poussières, de poils d'animaux ou de taches tenaces. La technologie Hygienic!Spin, avec jusqu'à 500 tours de rouleau par minute, garantit non seulement des résultats d'aspiration parfaits, mais élimine également jusqu'à 99 % des bactéries** pour une propreté hygiénique. De plus, la batterie offre jusqu'à 30 minutes d'autonomie pour nettoyer jusqu'à 130 m² sans interruption, et la fonction autonettoyante intégrée offre un maximum de praticité - pour un nettoyage facile sans se salir les mains.