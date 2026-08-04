Rouleau pour carrelage pour nettoyeur de sols FC 2-4
Le rouleau pour carrelage pour nettoyeur de sols FC 2-4 est adapté au nettoyage des sols en carrelage ou pierre (ne pas utiliser sur le marbre). Le rouleau est lavable en machine à 60°C.
Le rouleau pour carrelage pour nettoyeur de sols FC 2-4 est adapté au nettoyage des sols en carrelage ou pierre (ne pas utiliser sur le marbre). Le rouleau est lavable en machine à 60°C.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de qualité
- Protection optimale contre la saleté et élimination efficace des salissures, pour un résultat de nettoyage parfait.
- Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Poils intégrés
- Pour une élimination aisée des saletés tenaces.
- Même les joints et les surfaces inégales retrouvent tout leur éclat.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|180 x 60 x 60
Domaines d'utilisation
- Sols en pierre
- Même les saletés tenaces
- Joints de carrelage