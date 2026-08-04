Rouleau pour carrelage pour nettoyeur de sols FC 2-4

Le rouleau pour carrelage pour nettoyeur de sols FC 2-4 est adapté au nettoyage des sols en carrelage ou pierre (ne pas utiliser sur le marbre). Le rouleau est lavable en machine à 60°C.

Le rouleau pour carrelage pour nettoyeur de sols FC 2-4 est adapté au nettoyage des sols en carrelage ou pierre (ne pas utiliser sur le marbre). Le rouleau est lavable en machine à 60°C.

Caractéristiques et avantages
Microfibres de qualité
  • Protection optimale contre la saleté et élimination efficace des salissures, pour un résultat de nettoyage parfait.
  • Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Poils intégrés
  • Pour une élimination aisée des saletés tenaces.
  • Même les joints et les surfaces inégales retrouvent tout leur éclat.
Spécifications

Données techniques

Couleur Blanc
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 180 x 60 x 60
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Sols en pierre
  • Même les saletés tenaces
  • Joints de carrelage