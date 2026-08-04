Rouleau universel pour nettoyeur de sols FC 2-4

Le rouleau universel pour nettoyeur de sols FC 2-4 est adapté au nettoyage de tous les sols durs : carrelage, PVC, parquet, linoléum... Le rouleau est lavable en machine à 60°C.

Le rouleau universel pour le nettoyeur de sols Kärcher FC 2-4 assure un nettoyage sur tous les sols durs : carrelage, parquet, PVC, linoléum... Se lave facilement en machine à 60°.

Caractéristiques et avantages
Microfibres de haute qualité à 100%
  • Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
  • Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Particulièrement propre
  • Hygiénique, pour une utilisation dans différents domaines d'application (la salle de bains, la cuisine, etc.).
Spécifications

Données techniques

Couleur Blanc
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 180 x 60 x 60
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Sols durs
  • Parquet vernis