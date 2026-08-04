Sacs feutre membrane VC 2 (5 pcs)

Sac feutre membrane avec système de verrouillage pratique pour un enlèvement hygiénique sans entrer en contact avec la salissure. Convient aux aspirateurs Kärcher VC 2.

Sac filtrant feutre membrane, convient aux aspirateurs Kärcher VC 2. Prévu d'un système de verrouillage pratique pour un enlèvement hygiénique sans entrer en contact avec la saleté.

Caractéristiques et avantages
Sac filtrant non-tissé avec système pratique de verrouillage
  • Pour un enlèvement hygiénique sans entrer en contact avec les salissures.
Capacité élevée
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 5
Couleur Blanc
Poids (kg) 0,2
Poids avec emballage (kg) 0,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 350 x 160 x 33
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Saleté sèche