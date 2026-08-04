Sacs feutre membrane VC 2 (5 pcs)
Sac feutre membrane avec système de verrouillage pratique pour un enlèvement hygiénique sans entrer en contact avec la salissure. Convient aux aspirateurs Kärcher VC 2.
Sac filtrant feutre membrane, convient aux aspirateurs Kärcher VC 2. Prévu d'un système de verrouillage pratique pour un enlèvement hygiénique sans entrer en contact avec la saleté.
Caractéristiques et avantages
Sac filtrant non-tissé avec système pratique de verrouillage
- Pour un enlèvement hygiénique sans entrer en contact avec les salissures.
Capacité élevée
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|5
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|350 x 160 x 33
Domaines d'utilisation
- Saleté sèche