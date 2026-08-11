Le set de filtres pour l'aspirateur de matelas garantit une performance de nettoyage hygiénique élevée et constante. Le système de filtration à deux niveaux, assuré par l'interaction du filtre en mousse dans le bac à poussière et du filtre de protection du moteur séparé, joue ici un rôle essentiel. Le filtre en mousse absorbe d'abord de manière fiable les particules les plus grosses. Cette préfiltration efficace protège efficacement le filtre situé derrière contre un colmatage rapide. Il en résulte une puissance d'aspiration élevée et constante, sans baisse notable des performances pendant le processus de nettoyage. De plus, la double barrière filtrante réduit l'usure du moteur de l'appareil. Le filtre de protection du moteur en aval retient même les particules de poussières les plus fines, offrant ainsi une protection fiable du moteur. Ce mécanisme de protection augmente considérablement la durée de vie de l'aspirateur pour matelas. Afin de garantir un fonctionnement optimal à long terme, il est recommandé de nettoyer le filtre en mousse et le filtre de protection du moteur après chaque utilisation.