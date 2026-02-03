L'aspirateur pour matelas VCH 4 UVClean vous permet d'aspirer les matelas en profondeur pour éliminer 99,9% des bactéries et des acariens. Son rouleau de battage décolle les saletés des textiles pour mieux les aspirer par la suite grâce à sa puissance de 500W. La lumière UV permet de venir chauffer les surfaces pour déshumidifier mais aussi pour réduire efficacement les allergènes. Cet aspirateur est idéal pour les personnes souffrant d'allergies puisqu'il peut être utilisé sur les matelas, les oreillers, les équipements pour bébés, les canapés, les fauteuils, les sièges de voitures, les paniers pour animaux de compagnie...