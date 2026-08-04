Grâce à la station de vidange automatique, le RCV 5 devient encore plus autonome, car le bac à poussières se vide automatiquement. L'utilisateur est ainsi épargné de cette tâche fastidieuse et souvent salissante. La poussière et la saleté sont tout simplement aspirées automatiquement dans le sac filtrant dès que le RCV 5 est branché sur la station de recharge et de vidange automatique, que ce soit après avoir terminé de nettoyer ou lors d'une recharge intermédiaire. Grâce à la fonction de chargement de la station de vidange automatique, la batterie du robot est également rechargée en même temps. Rien de plus simple !