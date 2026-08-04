Station de vidange automatique RCV 5
Encore plus d'autonomie lors du nettoyage : grâce à la station de vidange intelligente, le bac à poussières du RCV 5 est vidé automatiquement. Plus besoin de vider le robot !
Grâce à la station de vidange automatique, le RCV 5 devient encore plus autonome, car le bac à poussières se vide automatiquement. L'utilisateur est ainsi épargné de cette tâche fastidieuse et souvent salissante. La poussière et la saleté sont tout simplement aspirées automatiquement dans le sac filtrant dès que le RCV 5 est branché sur la station de recharge et de vidange automatique, que ce soit après avoir terminé de nettoyer ou lors d'une recharge intermédiaire. Grâce à la fonction de chargement de la station de vidange automatique, la batterie du robot est également rechargée en même temps. Rien de plus simple !
Caractéristiques et avantages
Vidange automatique de la poussière
- La vidange automatique régulière du bac à poussières du RCV 5 permet à l'aspirateur robot de nettoyer de manière autonome pendant beaucoup plus longtemps.
- Comme il n'est pas nécessaire de vider manuellement le bac à poussières du RCV 5, l'utilisateur n'a pas à entrer en contact avec la poussière et la saleté.
- Comme le bac à poussières de l'aspirateur robot est vidé régulièrement, la puissance d'aspiration reste constamment élevée, ce qui permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage à chaque passage avec le RCV 5.
Sac filtrant en ouate
- Le sac filtrant retient de manière fiable la poussière et la saleté.
- La saleté est éliminée facilement et de manière hygiénique.
- Lorsque le sac filtrant est retiré de la station, il se referme automatiquement. La saleté reste en toute sécurité dans le sac et la poussière ne peut pas s'échapper lors du remplacement du sac.
Rangement des câbles intégré
- Le câble d'alimentation de la station de vidange peut être enroulé proprement grâce au système installé à l'arrière de la station de vidange - plus de câbles emmêlés.
Contrôle via l'application
- Si nécessaire, la station de vidange automatique du RCV 5 peut être contrôlée via l'application pour plus de commodité.
- L'aspiration peut également être activée via l'appli.
Compatible avec tous les modèles de RCV 5
- La station de vidange automatique est compatible avec tous les modèles du RCV 5, même avec les appareils déjà équipés d'une station de charge.
- Grâce au kit de transformation fourni, un RCV 5 existant peut être converti en un rien de temps pour fonctionner avec la station de vidange automatique.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Capacité du sac filtrant (l)
|4
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|4,6
|Poids avec emballage (kg)
|7,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|401 x 290 x 446
Équipement
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s)
- Bac à poussières
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés tels que le parquet, le stratifié, le liège, la pierre, le linoléum et le PVC
- Pour moquettes à poils courts
Accessoires
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