Aspirateur robot RCV 5
Le robot aspirateur laveur RCV 5 aspire et lave de façon totalement autonome grâce à son intelligence artificielle ultra performante. Sa navigation LiDAR de pointe, son système à double laser et sa caméra lui permettent de détecter et contourner sans difficulté même de petits obstacles. Maitrisez désormais l'aspiration et le lavage de votre intérieur en toute tranquilité depuis votre index.
Le robot aspirateur laveur RCV 5 aspire et lave votre intérieur sans que vous n'ayez à bouger le petit doigt. Notre modèle haut de gamme vous garantit un nettoyage et une aspiration des sols en toute sérénité. En plus de la navigation LiDAR de précision, ce robot aspirateur laveur est équipé d'un système à double laser et d'une caméra. Ainsi, même les petits obstacles, tels que les cables, sont détectés et contournés avec fiabilité. Il est également capable d'utiliser la fonction Auto Boost lorsqu'il détecte les changements de surface comme les tapis et la moquette. Sa fonction silencieuse fait du RCV 5 un colocataire idéal. Ce robot aspirateur aspire les sols durs, les lave, ou effectue les deux opérations selon le programme sélectionné. Il évite également les tapis et les moquettes lorsqu'il est uniquement en mode nettoyage. Une fois que vos routines sont programmées dans l'application Kärcher Home Robots, vous n'avez plus besoin de passer l'aspirateur manuellement.
Caractéristiques et avantages
Lavage humidePour des résultats de nettoyage meilleurs, la RCV 5 peut également effectuer un nettoyage humide. Si nécessaire, utilisez pad et sa bonnette en microfibres, remplissez le réservoir d'eau propre et vous êtes prêt à partir. Le RCV 5 peut être utilisé soit pour le nettoyage à sec seul, soit pour le nettoyage humide seult, soit avec les deux options ensemble dans le mode de nettoyage combiné.
Navigation précise grâce à l'intelligence artificielleGrâce à une navigation LiDAR rapide et robuste, le robot scanne et cartographie les pièces avec précision, assurant la meilleure orientation possible pour des déplacements de nettoyage fiables, même dans l'obscurité. Le double capteur laser et la caméra du robot lui permettent même de reconnaître des objets petits ou plats qui sont trop petits pour le système LiDAR (par exemple, des chaussures, des chaussettes ou des câbles). Si le système à double caméra laser détecte des obstacles, il les intègre à la carte. Le robot les contourne par une manœuvre de navigation intelligente, évitant ainsi de se bloquer ou de causer des dommages.
Détection des tapis et auto boostLe RCV 5 détecte automatiquement les tapis et moquettes à l'aide d'un capteur à ultrasons et les affiche sur la carte de l'application. Si le nettoyage humide est activé, le robot évite les les tapis et moquettes détectés et les contourne. La fonction Auto Boost augmente la puissance d'aspiration sur les tapis et moquettes selon les besoins, pour des résultats de nettoyage optimaux.
Capteurs de chute
- Les détecteurs de chute empêchent de manière sûre le RCV 5 de tomber en bas des marches ou des escaliers.
- Les capteurs scannent le sol. En cas de détection d'un palier important, la commande reçoit un signal et ordonne au robot de faire demi-tour.
Protection des données et mises à jour
- En tant que fabricant basé en Allemagne, Kärcher accorde une grande importance à la protection des données et veille scrupuleusement à ce que toutes les exigences légales applicables en la matière soient respectées.
- L'ensemble du transfert de données entre l'application Home Robots sur votre smartphone et votre aspirateur et balai robotisés s'effectue via un nuage sur des serveurs situés en Allemagne uniquement.
- Les mises à jour régulières améliorent et renforcent les performances de l’aspirateur robot et de l’application. De plus, la sécurité du système est ainsi adaptée en permanence aux exigences actuelles.
Sortie vocale
- Toujours bien informé : le RCV 5 utilise sa sortie vocale pour fournir des informations importantes et partager l'état actuel de fonctionnement.
- Si le robot aspirateur RCV 5 a besoin d'aide ou d'un dépannage, dans de nombreuses situations, il vous le dira par sa sortie vocale.
Commande facile de l'application avec WLAN
- L'application permet d'adapter de nombreux paramètres en fonction des préférences et besoins de chacun.
- Grâce à l'application, vous pouvez configurer le robot de nettoyage RCV 5 et le contrôler depuis n'importe quel endroit. Même si vous n'êtes pas chez vous.
- Des informations sur l'état actuel de l'appareil et un affichage de la progression du nettoyage en cours sont disponibles via l'appli.
Une cartographie précise avec des options de personnalisation variées
- L'application peut stocker plusieurs cartes, par exemple pour plusieurs étages.
- Il est possible de définir des zones où vous ne souhaitez pas que le robot aille nettoyer (par exemple, les grattoirs pour chats, les aires de jeu dans les chambres d'enfants ou les obstacles que le robot ne peut pas contourner).
- Définition des zones sélectionnées qui doivent être nettoyées plusieurs fois, nettoyées en utilisant un mode de nettoyage intensif ou nettoyées avec plus d'eau.
Réglage des paramètres de nettoyage
- Définition de différents paramètres de nettoyage dans l'application, pour les différentes zones des pièces (par exemple, la puissance d'aspiration ou le volume d'eau, le nombre de nettoyages par surface).
Programme de minuterie
- Vous pouvez programmer les heures de nettoyage et créer des plannings de nettoyage via l'application.
- Le RCV 5 démarre de manière autonome les trajets de nettoyage en fonction des dates/heures programmées.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Temps de charge de la batterie (min)
|230
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Capacité de la batterie (Ah)
|5,2
|Durée de fonctionnement par charge (min)
|120
|Rendement surfacique (en fonction du mode de nettoyage) (m²/h)
|85
|Bac à poussières (ml)
|330
|Réservoir d'eau douce (ml)
|240
|Puissance d'aspiration (Pa)
|5000
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|66
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids de l'aspirateur robot (avec unité de lavage et lingette) (kg)
|3,9
|Poids, station de base (kg)
|0,4
|Poids avec emballage (kg)
|6,5
|Hauteur de l'aspirateur robot (mm)
|97
|Diamètre du robot (mm)
|350
|Dimensions, station de charge (L x l x H) (mm)
|135 x 150 x 99
Inclus dans la livraison
- Brosse de nettoyage
- Brosse latérale: 2 x
- Filtre: 2 x
- Outil de nettoyage
- Unité de nettoyage
- Chiffon d'essuyage: 2 x
- Bac à poussières
- Réservoir d'eau douce
- Station de recharge
Équipement
- Nettoyage autonome
- Capteurs de chute
- Capteur de tapis
- Commande via application
- Connexion via WLAN
- services/fonctionnalités intelligents dans l'application
- Sortie vocale
- Système de navigation laser (LiDAR)
- Capteur laser et caméra
- Programme de minuterie: plusieurs minuteries possibles
- Modes de nettoyage: Nettoyage à sec/ Nettoyage à l'eau/ Nettoyage combiné (eau et poussières)/ Système automatique/ Spot
Videos
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés tels que le parquet, le stratifié, le liège, la pierre, le linoléum et le PVC
- Pour moquettes à poils courts
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine Aspirateur robot RCV 5
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.