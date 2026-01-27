Le robot aspirateur laveur RCV 5 aspire et lave votre intérieur sans que vous n'ayez à bouger le petit doigt. Notre modèle haut de gamme vous garantit un nettoyage et une aspiration des sols en toute sérénité. En plus de la navigation LiDAR de précision, ce robot aspirateur laveur est équipé d'un système à double laser et d'une caméra. Ainsi, même les petits obstacles, tels que les cables, sont détectés et contournés avec fiabilité. Il est également capable d'utiliser la fonction Auto Boost lorsqu'il détecte les changements de surface comme les tapis et la moquette. Sa fonction silencieuse fait du RCV 5 un colocataire idéal. Ce robot aspirateur aspire les sols durs, les lave, ou effectue les deux opérations selon le programme sélectionné. Il évite également les tapis et les moquettes lorsqu'il est uniquement en mode nettoyage. Une fois que vos routines sont programmées dans l'application Kärcher Home Robots, vous n'avez plus besoin de passer l'aspirateur manuellement.