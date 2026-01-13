Programmateur d'arrosage compact et pratique pour arroser en toute sérénité : Façade détachable pour un réglage confortable. Construction compact pour utiliser le programmateur même sur un robinet placé dans un angle. Réglage de la fréquence d'arrosage : de 1h à 12h, de 1 fois par jour à 1 fois par semaine. Réglage de la durée d'arrosage de 1 à 120 min. Démarrage différé programmable jusqu'à 12h. Arrosage automatique ou manuel. Témoin d'usure de la pile (non fournie).