Programmateur WT 4
Programmateur d'arrosage compact et pratique pour arroser en toute sérénité.
Programmateur d'arrosage compact et pratique pour arroser en toute sérénité : Façade détachable pour un réglage confortable. Construction compact pour utiliser le programmateur même sur un robinet placé dans un angle. Réglage de la fréquence d'arrosage : de 1h à 12h, de 1 fois par jour à 1 fois par semaine. Réglage de la durée d'arrosage de 1 à 120 min. Démarrage différé programmable jusqu'à 12h. Arrosage automatique ou manuel. Témoin d'usure de la pile (non fournie).
Caractéristiques et avantages
Régulation individuelle de la fréquence d'arrosageArrosage sur demande
Marche/Arrêt automatiqueArrosage précis
Ecran détachableProgrammation confortable
Nez de robinet et pré-filtre inclus
L'arrosage manuel est possible
Utilisation manuel du programmateur
Durée d'arrosage maximale de 120 min
Large choix de programme de départ
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|115 x 120 x 125
Lors du raccordement de ces produits au réseau d'eau potable, vous devez respecter les exigences de la norme EN 1717. Si nécessaire, demandez à un professionnel.
Inclus dans la livraison
- Batteries incluses: non
Équipement
- Batterie nécessaire
- Nombre de batteries: 1 x Pile 9 V
Domaines d'utilisation
- Arrosage
- Pour l'arrosage de tous types de jardin
- Pour l'arrosage des jardinières
- Pour l'arrosage des plantes ornementales (petits parterres, des plantes individuelles ou en pot)
