L'aspirateur cendres et poussières AD 4 Premium avec sa classe d'efficacité énergétique A+ (scale A+++ to D), une turbine de 600 watt et un filtre de sortie garantit une puissance d'aspiration extrêmement élevée et prolongée. Son système de nettoyage du filtre intégré nettoie le filtre bouché en appuyant sur un seul bouton, de sorte que la puissance d'aspiration soit rehaussée immédiatement. Un vidange pratique et rapide de la cuve à déchets sans entrer en contact avec la saleté est assuré par le système de filtration en une pièce (avec un filtre plissé plat robuste et un filtre pour les gros résidus en métal) et une poignée pratique sur la cuve. En plus, les matériaux ignifuges de haute qualité garantissent une sécurité maximale en aspirant des cendres. Et grâce au suceur à main coudé, tous les résidus de cendres peuvent être aspirés de façon confortable – même dans des coins et des espaces difficilement accessibles dans la cheminée. Ensemble avec le suceur pour sols durs et les tubes d'aspiration de haute qualité à plaque de chrome, tous les deux inclus dans la livraison standard, le AD 4 Premium peut être utilisé n'importe où comme un véritable aspirateur de poussières. Autres caractéristiques pratiques: rangement du câble et des accessoires et dépôt pratique du tuyau ou des tubes d'aspiration avec les suceurs contre la machine pendant les interruptions de travail.