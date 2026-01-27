AD 4 Premium
Enlèvement facile des cendres sans contact avec la saleté: l'aspirateur cendres et poussières AD 4 Premium avec cuve de 17 l en métal, nettoyage du filtre de la classe d'eff. énerg. A+
L'aspirateur cendres et poussières AD 4 Premium avec sa classe d'efficacité énergétique A+ (scale A+++ to D), une turbine de 600 watt et un filtre de sortie garantit une puissance d'aspiration extrêmement élevée et prolongée. Son système de nettoyage du filtre intégré nettoie le filtre bouché en appuyant sur un seul bouton, de sorte que la puissance d'aspiration soit rehaussée immédiatement. Un vidange pratique et rapide de la cuve à déchets sans entrer en contact avec la saleté est assuré par le système de filtration en une pièce (avec un filtre plissé plat robuste et un filtre pour les gros résidus en métal) et une poignée pratique sur la cuve. En plus, les matériaux ignifuges de haute qualité garantissent une sécurité maximale en aspirant des cendres. Et grâce au suceur à main coudé, tous les résidus de cendres peuvent être aspirés de façon confortable – même dans des coins et des espaces difficilement accessibles dans la cheminée. Ensemble avec le suceur pour sols durs et les tubes d'aspiration de haute qualité à plaque de chrome, tous les deux inclus dans la livraison standard, le AD 4 Premium peut être utilisé n'importe où comme un véritable aspirateur de poussières. Autres caractéristiques pratiques: rangement du câble et des accessoires et dépôt pratique du tuyau ou des tubes d'aspiration avec les suceurs contre la machine pendant les interruptions de travail.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage du filtre Kärcher ReBoostNettoyage intégré du filtre par une simple pression. Pour une puissance d'aspiration maximale et durable. Convient à l'aspiration de grandes quantités de poussières.
Système de filtre monoblocComposé d'un filtre plissé plat, d'un filtre métallique et d'un filtre pour les gros résidus. Filtre de sortie séparé en plus (uniquement AD 4 Premium). Confort maximal grâce à l'enlèvement facile du filtre et au nettoyage de la cuve sans contact direct avec les saletés.
Matériau ignifuge, cuve métallique et tuyau métallique gainéPour une sécurité maximale lors de l'aspiration de cendres - également en cas d'une utilisation incorrecte.
Accessoires spéciaux pour une opération comme aspirateur à poussières
- Convient également à l'aspiration de sols durs.
- Polyvalent
Suceur long pour les angles et coins
- Pour le nettoyage complet de la cheminée même dans les angles
Flexible d'aspiration de 1,7 m en métal gainé
- Pour un travail fiable.
- Grande souplesse et flexibilité.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Ouverture, fermeture et vidage simples et rapides du réservoir.
Poignée pratique sur la cuve
- Pour un vidage facile de la cuve.
- Pas de contact avec la saleté
Rangement pratique sur l'appareil + position parking
- Peu encombrant, rangement fiable et les accessoires fournis et le câble de raccordement sont toujours à portée de main.
- Lorsqu'il ne sert pas, idéal pour poser le tube d'aspiration avec son suceur ainsi que le tuyau d'aspiration.
Roues
- Opération flexible.
- Facilité de déplacement
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|600
|Puissance d'aspiration (W)
|150
|Dépression (mbar)
|max. 215
|Débit d'air (l/s)
|max. 42
|Taille de la cuve (l)
|17
|Matériau de la cuve
|Métal
|Câble d'alimentation (m)
|4
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|<= 80
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoires (kg)
|5,5
|Poids avec emballage (kg)
|8,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|365 x 330 x 565
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 1.7 m
- Matériau du flexible d'aspiration: métal, gainé
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Buse pour sols secs: Ignifuge
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Polyester, ininflammable
- Filtre de sortie
- Filtre pour gros déchets
- Filtre gros déchets, matériau: Métal
Équipement
- Fonction de nettoyage du filtre
- Poignée ergonomique sur la cuve
- Position de repos
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Pare-chocs robuste
- Crochet pour câble
- Roues
- Rangement pour petites pièces
Videos
Domaines d'utilisation
- Aspiration de cendres
- Cheminées, fourneaux ect.
- Gros déchets
- Saleté sèche
- Atelier
- Garage
- Cave
- Salle de loisirs
