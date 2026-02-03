CVH 2
Une solution puissante à vos problèmes d'aspiration : le CVH 2 fonctionnant sur batterie, léger et compact est un allié fiable particulièrement indiqué pour les tâches de nettoyage quotidiennes dans la cuisine, le salon, les chambres et la voiture.
Des performances remarquables : l’aspirateur à main CVH 2 fonctionnant sur batterie permet le nettoyage facile, efficace et sans effort des saletés comme les miettes, la poussière et les cheveux sur les meubles, au sol ou encore dans la voiture. Grâce à son design compact et léger, cet aspirateur poussières est également simple à utiliser et à ranger. Pour assurer la propreté de l’air rejeté, il est équipé d’un double système de filtration lavable, composé d’un tamis fin en acier pour les gros déchets et les cheveux ainsi que d’un filtre HEPA (EN 1822:1998) installé en aval.
Caractéristiques et avantages
Léger et compactRéalisation sans effort des petites tâches de nettoyage du quotidien.
Prêt à l'emploiUtilisation possible partout et à tout moment grâce au design compact et aux accessoires faciles d'utilisation.
Système de filtration à deux niveauxAssociation idéale d’un tamis fin en acier pour les gros déchets et les cheveux et d’un filtre HEPA (EN 1822:1998).
Puissance de nettoyage élevée
- Puissance d'aspiration optimale pour toutes sortes de petites tâches de nettoyage.
Filtre et bac à poussières lavables
- Éléments faciles à nettoyer à l'eau courante et réutilisables.
Accessoires pratiques
- Modèle adapté aux surfaces délicates et aux endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Cuve (l)
|0,15
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 78
|Puissance absorbée (W)
|70
|Autonomie en mode Min. (min)
|10
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension de la batterie (V)
|7,2
|Voltage (V)
|7,2
|Capacité de la batterie (Ah)
|2
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard (h)
|4
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|0,7
|Poids avec emballage (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|330 x 76 x 76
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Câble USB 5 V / 2 A + adaptateur (1 de chaque)
- Buse de fentes 2 en 1
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA (EN 1822:1998)
Videos
Domaines d'utilisation
- Intérieur des véhicules
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine CVH 2
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.