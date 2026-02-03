DS 6
Aspirateur avec technologie de filtre à eau innovante garantissant un air rejeté frais et propre à 99,95 %. Une bénédiction, et pas seulement pour les personnes allergiques.
Le DS 6 est un aspirateur avec filtration par eau qui permet non seulement une aspiration efficace des sols, mais garantit par la même occasion un air rejeté plus frais et dépoussiéré à 99,95 %. Cela entraîne une atmosphère nettement plus agréable. À la différence d'un aspirateur classique avec sac filtrant, l'aspirateur avec filtration par eau DS 6 exploite la force naturelle de l'eau pour générer un tourbillonnement rapide à l'intérieur du filtre. La saleté aspirée traverse ce tourbillon d'eau, ce qui a pour effet de la séparer de l'air avec une grande efficacité, puis elle reste capturée dans l'eau. Il en résulte un air rejeté frais et exceptionnellement propre.
Caractéristiques et avantages
Système de filtration à plusieurs niveaux, incluant l'innovant filtre à eau, un filtre intermédiaire lavable et un filtre HEPA 13 (EN1822:1998)Filtre 99,95% des particulies présentes dans l'air Restitut un air propre et frais pour un environnement agréable Recommandé pour les personnes alergiques
Filtre à eau amovibleFacile à remplir et à nettoyer
Position de stationnement pratiqueEn cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique. Stockage peu encombrant.
Moteur économe en énergie
- Puissant comme un appareil de 1400 W
- Faible consommation d'énergie
Enrouleur de câble automatique
- Rangement rapide et pratique du cordon d'alimentation par simple pression sur un bouton.
Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Les accessoires se rangent directement sur la machine et sont facilement accessibles
Spécifications
Données techniques
|Puissance absorbée (W)
|650
|Filtre à eau (l)
|2
|Rayon d'action (m)
|10,2
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|7,5
|Poids avec emballage (kg)
|10,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|532 x 289 x 344
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.1 m
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Plaque de chrome
- Buse de sol commutable
- Suceur fentes
- Buse pour fauteuils
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 13
- Agent anti-mousse ”FoamStop”
- Filtre de protection du moteur
Équipement
- Position de stationnement pratique
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Tapis
- Surfaces textiles
- Couloirs
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine DS 6
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.