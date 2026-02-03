L'aspirateur traineau compact VC 3 à technologie multicyclonique permet d'aspirer sans sac. Il n'est plus nécessaire de changer et de racheter de sacs. Son bac à déchets transparent permet par ailleurs de savoir instantanément à quel moment le vider. D'autre part, le système sans sac élimine les odeurs désagréables, ce qui fait notamment le bonheur des personnes souffrant d'allergies. Par sa taille compacte, le VC 3 se montre parfaitement polyvalent dans les appartements et les petites maisons. Il aspire en profondeur non seulement les sols durs et les moquettes, mais aussi les interstices étroits et les surfaces délicates grâce à la buse de fentes et à la brosse plumeau. Parmi les autres équipements de l'aspirateur, on trouve le filtre hygiénique HEPA intégré, qui retient de manière fiable les saletés les plus fines telles que le pollen et autres particules allergènes, ou encore la position de stationnement pratique.