VC 3
Plus besoin de changer et de racheter de sacs filtrants : grâce à l'aspirateur VC 3 Premium à technologie multicyclonique et doté d'un bac à déchets transparent lavable.
L'aspirateur traineau compact VC 3 à technologie multicyclonique permet d'aspirer sans sac. Il n'est plus nécessaire de changer et de racheter de sacs. Son bac à déchets transparent permet par ailleurs de savoir instantanément à quel moment le vider. D'autre part, le système sans sac élimine les odeurs désagréables, ce qui fait notamment le bonheur des personnes souffrant d'allergies. Par sa taille compacte, le VC 3 se montre parfaitement polyvalent dans les appartements et les petites maisons. Il aspire en profondeur non seulement les sols durs et les moquettes, mais aussi les interstices étroits et les surfaces délicates grâce à la buse de fentes et à la brosse plumeau. Parmi les autres équipements de l'aspirateur, on trouve le filtre hygiénique HEPA intégré, qui retient de manière fiable les saletés les plus fines telles que le pollen et autres particules allergènes, ou encore la position de stationnement pratique.
Caractéristiques et avantages
Technologie multi-cyclonePlus besoin de remplacer le sac pour plus de simplicité et d'économies. Le bac à déchets se nettoie simplement à l'eau.
Filtre HEPA 13Filtration efficace des particules les plus fines, telles que le pollen et autres particules allergènes. L'air qui sort de l'aspirateur est propre, pour un environnement de vie sain.
Buse de sol amoviblePossibilité d'ajout d'autres accessoires pour le nettoyage adéquat d'autres zones de la maison.
Position parking
- Détachement rapide et en toute sécurité de l'appareil en cas d'interruption de la tâche.
Spécifications
Données techniques
|Puissance absorbée (W)
|700
|Capacité du bac à déchets (l)
|0,9
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|76
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Poids sans accessoires (kg)
|4,4
|Poids avec emballage (kg)
|7,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|388 x 269 x 334
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 1.5 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Métal
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 13
- Brosse de sol
- Suceur fentes
- Brosse plumeau
Équipement
- Buse de sol commutable
- Position de stationnement pratique
- Enrouleur de câble automatique
Videos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Tapis
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Surfaces fragiles
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine VC 3
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.