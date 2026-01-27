VC 4 Cordless myHome

Aspirer sans effort grâce à son faible poids : le VC 4 Cordless myHome permet de passer l'aspirateur sans effort dans les petits logements.

Une liberté de mouvement maximale pour un confort optimal : jusqu'à trente minutes d'autonomie, l'aspirateur poussières sans fil VC 4 Cordless myHome évite d'avoir à traîner un appareil volumineux. Grâce à ses nombreuses fonctions intelligentes, le passage de l'aspirateur devient une véritable expérience : vidange du collecteur de poussières en un clic, fonction boost, fonctionnement silencieux, design ergonomique et buse de sol active garantissant un ramassage complet des saletés sur les sols durs et les moquettes. Grâce à la fonction pratique Caps Lock, il n'est plus nécessaire de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation en permanence. Sa conception soigneusement étudiée permet également d'atteindre les endroits difficiles d'accès, comme le long du canapé ou sous les meubles.

Caractéristiques et avantages
Aspirateur sans fil VC 4 Cordless myHome: Une technologie coordonnée de manière optimale
Batterie puissante de 21,6 V, adaptée de manière optimale à la buse de sol. Durée de fonctionnement optimisée de 30 min en mode normal.
Aspirateur sans fil VC 4 Cordless myHome: Réglage de la puissance à 2 niveaux
Durée de fonctionnement parfaite pour le nettoyage de petits foyers. Mode boost en option. Jusqu'à 18 minutes d'autonomie à la vitesse la plus élevée.
Aspirateur sans fil VC 4 Cordless myHome: Utilisation facile
Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins. Vidage simple du filtre en un clic. Inclus : Caps Lock pour une utilisation plus facile.
Système de filtration pratique
  • Système de filtration à 3 niveaux avec cyclone, entrée d'air et filtre éponge.
  • Pas d'achat nécessaire de sacs filtrants.
  • Vidage simple du filtre en un clic.
Buse de sol
  • Ramassage optimal des saletés grâce au rouleau motorisé.
  • Assure un nettoyage fiable des surfaces.
  • Excellente maniabilité et très bonne capacité à passer sous les meubles.
Rangement facile de l'aspirateur poussières sans fil
  • Grâce au support mural, l'appareil peut être rangé rapidement et facilement.
  • Peu encombrant et prêt à être utilisé immédiatement.
  • Chargement pratique grâce à un espace de stationnement fixe.
Nombreuses utilisations
  • Possibilité d'ajout d'autres accessoires pour le nettoyage adéquat d'autres zones de la maison.
Spécifications

Données techniques

Appareil alimenté par batterie
Nombre de phases (Ph) 1
Voltage (V) 100 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Niveau de puissance acoustique (dB (A)) < 78
Taille de la cuve (ml) 650
Type de batterie Batterie lithium-ion
Voltage (V) 21,6
Capacité (Ah) 2,5
Autonomie par charge de la batterie (/min) Mode normal : / env. 30 Mode boost : / env. 18
Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard (min) 345
Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Couleur Blanc
Poids sans accessoires (kg) 2,4
Poids avec emballage (kg) 4,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 230 x 236 x 1115

Inclus dans la livraison

  • Batterie: Batterie 21,6 V/2,5 Ah (1 x)
  • Filtre mousse
  • Filtre d'entrée d'air: 1 Pièce(s)
  • Buse de sol universelle
  • Suceur fentes
  • Buse pour fauteuils et brosse plumeau (2 en 1)
  • Tube d'aspiration: Plastique
  • Petit support mural

Équipement

  • Système de filtration sans sac
  • Réglage de puissance: avec 2 niveaux de puissance
Videos
Domaines d'utilisation
  • Sols durs vitrifiés tels que le parquet, le stratifié, le liège, la pierre, le linoléum et le PVC
  • Tapis
  • Surfaces textiles
  • Escaliers
Accessoires
