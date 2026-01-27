Une liberté de mouvement maximale pour un confort optimal : jusqu'à trente minutes d'autonomie, l'aspirateur poussières sans fil VC 4 Cordless myHome évite d'avoir à traîner un appareil volumineux. Grâce à ses nombreuses fonctions intelligentes, le passage de l'aspirateur devient une véritable expérience : vidange du collecteur de poussières en un clic, fonction boost, fonctionnement silencieux, design ergonomique et buse de sol active garantissant un ramassage complet des saletés sur les sols durs et les moquettes. Grâce à la fonction pratique Caps Lock, il n'est plus nécessaire de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation en permanence. Sa conception soigneusement étudiée permet également d'atteindre les endroits difficiles d'accès, comme le long du canapé ou sous les meubles.