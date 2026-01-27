VC 6 Cordless ourFamily

Un nettoyage sans effort pour les grands logements : l'aspirateur sans fil VC 6 Cordless ourFamily se distingue par son faible poids, son système sans sac et ses performances d'aspiration.

La propreté devient un jeu d'enfant : avec l'aspirateur sans fil VC 6 Cordless ourFamily, le passage de l'aspirateur se transforme en une véritable expérience de nettoyage. Le vidage de la cuve en un clic, la fonction boost, le design ergonomique pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès et l'éclairage à LED de la buse de sols, qui rend la poussière plus visible et garantit un ramassage fiable des saletés, font partie des nombreuses caractéristiques intelligentes de l'appareil. Autres avantages : un volume sonore agréable et un afficheur indiquant à tout moment l'état de la batterie ainsi que les messages correspondants. Grâce à la fonction pratique Caps Lock, il n'est en outre plus nécessaire de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation en permanence. Le support mural avec fonction de charge permet un rangement et une recharge de l'aspirateur en tout confort. Le puissant moteur BLDC (250 W), associé à une tension de batterie de 25,2 volts, permet d'aspirer sans effort.

Caractéristiques et avantages
Batterie puissante de 25,2 V, adaptée de manière optimale à la buse de sol. Durée de fonctionnement optimisée de 50 min en mode normal. Moteur de 250 W, buse de sol, Caps Lock et système de filtration sans sac à 3 niveaux.
Système de filtration à 3 niveaux avec cyclone, entrée d'air et filtre hygiénique HEPA. Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) pour une propreté irréprochable de l'air rejeté. Vidage simple du filtre en un clic.
Ramassage optimal des saletés grâce au rouleau motorisé. Excellente maniabilité et très bonne capacité à passer sous les meubles. Assure un nettoyage fiable des surfaces.
Réglage de la puissance à 2 niveaux
  • Durée de fonctionnement suffisante pour le nettoyage de grands foyers.
  • Mode boost en option.
Support mural avec option de chargement
  • Grâce au support mural, l'appareil peut être rangé rapidement et facilement.
  • Chargement pratique grâce à un support simple.
Indicateur du niveau de charge et de fonctionnement
  • Messages de retour et d'erreur via un écran LED facile à lire.
  • Affichage clair de l'état de la batterie
Utilisation facile
  • Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins.
  • Mode boost en option.
  • Inclus : Caps Lock pour une utilisation plus facile.
Spécifications

Données techniques

Appareil alimenté par batterie
Niveau de puissance acoustique (dB (A)) < 78
Taille de la cuve (ml) 800
Type de batterie Batterie lithium-ion
Voltage (V) 25,2
Capacité (Ah) 2,5
Autonomie par charge de la batterie (/min) Mode normal : / env. 50 Mode boost : / env. 11
Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard (min) 235
Couleur Blanc
Poids sans accessoires (kg) 2,6
Poids avec emballage (kg) 5,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 235 x 266 x 1130

Inclus dans la livraison

  • Batterie: Batterie 25,2 V/2,5 Ah (1 x)
  • Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)
  • Filtre d'entrée d'air: 1 Pièce(s)
  • Grande buse de sol universelle avec LED
  • Suceur fentes
  • Buse pour fauteuils et brosse plumeau (2 en 1)
  • Tube d'aspiration: Métal
  • Grand support mural avec fonction de charge

Équipement

  • Poignée équipée soft grip
  • Système de filtration sans sac
  • Réglage de puissance: avec 2 niveaux de puissance
Domaines d'utilisation
  • Sols durs vitrifiés tels que le parquet, le stratifié, le liège, la pierre, le linoléum et le PVC
  • Tapis
  • Surfaces textiles
  • Escaliers
Accessoires
