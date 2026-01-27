La propreté devient un jeu d'enfant : avec l'aspirateur sans fil VC 6 Cordless ourFamily, le passage de l'aspirateur se transforme en une véritable expérience de nettoyage. Le vidage de la cuve en un clic, la fonction boost, le design ergonomique pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès et l'éclairage à LED de la buse de sols, qui rend la poussière plus visible et garantit un ramassage fiable des saletés, font partie des nombreuses caractéristiques intelligentes de l'appareil. Autres avantages : un volume sonore agréable et un afficheur indiquant à tout moment l'état de la batterie ainsi que les messages correspondants. Grâce à la fonction pratique Caps Lock, il n'est en outre plus nécessaire de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation en permanence. Le support mural avec fonction de charge permet un rangement et une recharge de l'aspirateur en tout confort. Le puissant moteur BLDC (250 W), associé à une tension de batterie de 25,2 volts, permet d'aspirer sans effort.