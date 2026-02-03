Il transforme le passage de l'aspirateur en une véritable expérience de nettoyage : que ce soit à la maison ou dans la voiture, l'aspirateur poussières à batterie VC 6 Cordless ourFamily Car offre une liberté de mouvement maximale et une autonomie pouvant aller jusqu'à cinquante minutes. Le moteur BLDC de 250 watts garantit une aspiration sans effort, aussi bien lors du grand nettoyage de la maison que dans l'habitacle. Le suceur pour sol motorisé, doté d'un éclairage à LED, aspire aussi efficacement les sols durs que les moquettes. Grâce à son format compact, à son faible poids et à ses accessoires, cet aspirateur permet une utilisation particulièrement polyvalente, y compris comme aspirateur à main. Surtout dans les voitures, le suceur pour fentes à LED offre des avantages pour le nettoyage des zones étroites et sombres. Avec la brosse plumeau 2 en 1, même les surfaces délicates du tableau de bord sont aspirées en douceur. Le flexible de rallonge augmente le rayon d'action tandis que le suceur fauteuil est parfait pour les sièges de voiture. Autres caractéristiques convaincantes : le vidage facile du collecteur de poussière en un clic, la fonction boost pour augmenter la puissance d'aspiration, le design ergonomique pour passer aisément sous les meubles, l'indicateur de niveau de batterie avec 3 niveaux et le fonctionnement agréablement silencieux. Un support mural avec fonction de charge est également inclus dans la fourniture.