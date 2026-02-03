VC 6 Cordless ourFamily Pet
L'aspirateur poussières à batterie et sans sac VC 6 Cordless ourFamily Pet nettoie avec une puissance d'aspiration élevée et fournit des accessoires adaptés à une élimination en profondeur des poils d'animaux.
L'aspirateur poussières à batterie VC 6 Cordless ourFamily Pet se distingue par ses excellents résultats, son maniement confortable et sa liberté de mouvement maximale avec une autonomie pouvant aller jusqu'à cinquante minutes. Le puissant moteur BLDC de 250 watts garantit une aspiration sans effort et un nettoyage en profondeur, y compris lorsqu'il s'agit d'éliminer les poils d'animaux et les peaux mortes. Au besoin, la fonction boost permet d'augmenter la puissance. Le suceur pour sol motorisé, doté d'un éclairage à LED, nettoie les sols durs comme les moquettes. Pour les meubles capitonnés et les matelas, une mini-brosse turbo motorisée est disponible. Le confort est assuré par le vidage du collecteur de poussière en un clic, le design ergonomique pour passer facilement sous les meubles et l'indicateur de niveau de batterie avec 3 niveaux. Autre avantage : le niveau sonore agréable pendant l'aspiration qui évite d'effrayer les animaux de compagnie. Grâce au bouton de verrouillage, il n'est plus nécessaire de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation en permanence. L'appareil compact peut également être utilisé comme aspirateur à main, par exemple pour aspirer les meubles. La fourniture inclut un suceur pour fentes, une brosse plumeau 2 en 1, un outil de nettoyage pour le filtre ainsi qu'un deuxième filtre de rechange et un support mural avec fonction de charge.
Caractéristiques et avantages
Une technologie coordonnée de manière optimaleBatterie puissante de 25,2 V, adaptée de manière optimale à la buse de sol. Durée de fonctionnement optimisée de 50 min en mode normal. Moteur de 250 W, buse de sol, Caps Lock et système de filtration sans sac à 3 niveaux.
Système de filtration pratiqueSystème de filtration à 3 niveaux avec cyclone, entrée d'air et filtre hygiénique HEPA. Vidage simple du filtre en un clic.
Accessoires supplémentaires spécial propriétaires d'animaux de compagnieLa mini-brosse turbo motorisé élimine facilement et efficacement les poils d'animaux des meubles capitonnés. Nettoyage facile du filtre – un aspect non négligeable face à l'encrassement accru dans les logements avec des animaux, nécessitant un nettoyage plus fréquent du filtre.
Buse de sol
- Ramassage optimal des saletés grâce au rouleau motorisé.
- Excellente maniabilité et très bonne capacité à passer sous les meubles.
- Assure un nettoyage complet des surfaces.
Réglage de la puissance à 2 niveaux
- Durée de fonctionnement suffisante pour le nettoyage de grands foyers.
- Mode boost en option.
Support mural avec option de chargement
- Grâce au support mural, l'appareil peut être rangé rapidement et facilement.
- Chargement pratique grâce à un support simple.
Indicateur du niveau de charge et de fonctionnement
- Messages de retour et d'erreur via un écran LED facile à lire.
- Affichage clair de l'état de la batterie
Utilisation facile
- Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins.
- Mode boost en option.
- Inclus : Caps Lock pour une utilisation plus facile.
Nombreuses utilisations
- Possibilité d'ajout d'autres accessoires pour le nettoyage adéquat d'autres zones de la maison.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 78
|Taille de la cuve (ml)
|800
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Voltage (V)
|25,2
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode normal : / env. 50 Mode boost : / env. 11
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard (min)
|235
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2,6
|Poids avec emballage (kg)
|5,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Inclus dans la livraison
- Batterie: Batterie 25,2 V/2,5 Ah (1 x)
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Filtre d'entrée d'air: 2 Pièce(s)
- Outil de nettoyage pour filtre
- Grande buse de sol universelle avec LED
- Mini-brosse turbo
- Suceur fentes
- Brosse plumeau 2-en-1
- Tube d'aspiration: Métal
- Grand support mural avec fonction de charge
Équipement
- Poignée équipée soft grip
- Système de filtration sans sac
- Réglage de puissance: avec 2 niveaux de puissance
Videos
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés tels que le parquet, le stratifié, le liège, la pierre, le linoléum et le PVC
- Tapis
- Poils d'animaux
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine VC 6 Cordless ourFamily Pet
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.