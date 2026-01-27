VC 7 Cordless yourMax
Nettoyage sans effort et autonomie maximale : l'aspirateur poussières sans fil VC 7 Cordless yourMax se distingue par son poids agréable, son système de filtration sans sac et son capteur de poussière innovant.
Ainsi, l'aspiration devient une véritable expérience de nettoyage : le VC 7 Cordless yourMax séduit par sa technologie de pointe, son équipement complet et son utilisation pratique. Le capteur de poussière innovant permet de détecter la poussière, d'adapter la puissance d'aspiration et d'utiliser efficacement l'autonomie de la batterie pouvant aller jusqu'à soixante minutes. Le moteur BLDC de 350 watts et la tension de la batterie de 25,2 volts permettent d'aspirer sans effort. La fonction boost garantit une puissance d'aspiration maximale par simple pression sur un bouton. Parmi les autres avantages, on trouve le vidage de la cuve en un clic, le design ergonomique qui permet également le nettoyage des endroits difficiles d'accès ainsi que l'éclairage à LED du suceur pour sol actif qui révèle la poussière. Le nettoyage du filtre se fait très facilement à l'aide de l'outil fourni et d'un deuxième filtre de rechange. À l'aide des différents suceurs, le nettoyage devient un jeu d'enfant, quel que soit l'endroit : le suceur pour fentes élimine la poussière dans les recoins et les fentes, la buse 2 en 1 convient au nettoyage des capitonnages et des meubles tandis que la brosse douce permet de nettoyer même les surfaces délicates. L'indicateur d'état de la batterie et le support mural avec fonction de recharge sont aussi des atouts pratiques.
Caractéristiques et avantages
Technologie capteur de poussièresDétection de la poussière et contrôle de la puissance automatiques. Autonomie prolongée grâce à une adaptation intelligente de la puissance. Aspiration de la poussière très simple et sans effort.
Une technologie coordonnée de manière optimaleBatterie puissante de 25,2 V, adaptée de manière optimale à la buse de sol. Durée de fonctionnement optimisée de 60 min en mode normal. Moteur de 350 W, suceur pour sol actif, Caps Lock et système de filtration sans sac à 3 niveaux.
Système de filtration pratiqueSystème de filtration à 3 niveaux avec cyclone, entrée d'air et filtre hygiénique HEPA. Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) pour une propreté irréprochable de l'air rejeté. Vidage simple du filtre en un clic.
Buse de sol
- Ramassage optimal des saletés grâce au rouleau motorisé.
- Excellente maniabilité et très bonne capacité à passer sous les meubles.
- Assure un nettoyage fiable des surfaces.
Réglage de la puissance à 2 niveaux
- Durée de fonctionnement suffisante pour le nettoyage de grands foyers.
- Mode boost en option.
Support mural avec option de chargement
- Grâce au support mural, l'appareil peut être rangé rapidement et facilement.
- Chargement pratique grâce à un support simple.
Indicateur du niveau de charge et de fonctionnement
- Messages de retour et d'erreur via un écran LED facile à lire.
- Affichage clair de l'état de la batterie
Utilisation facile
- Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins.
- Mode boost en option.
- Inclus : Caps Lock pour une utilisation plus facile.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 78
|Taille de la cuve (ml)
|800
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Voltage (V)
|25,2
|Capacité (Ah)
|2,5
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode normal : / env. 60 Mode boost : / env. 8
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard (min)
|220
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2,6
|Poids avec emballage (kg)
|5,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Inclus dans la livraison
- Batterie: Batterie 25,2 V/2,5 Ah (1 x)
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Filtre d'entrée d'air: 2 Pièce(s)
- Outil de nettoyage pour filtre
- Grande buse de sol universelle avec LED
- Suceur fentes
- Buse pour fauteuils et brosse plumeau (2 en 1)
- Brosse douce
- Tube d'aspiration: Métal
- Grand support mural avec fonction de charge
Équipement
- Poignée équipée soft grip
- Système de filtration sans sac
- Réglage de puissance: avec 2 niveaux de puissance
- Capteur de poussière
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés tels que le parquet, le stratifié, le liège, la pierre, le linoléum et le PVC
- Tapis
- Surfaces textiles
- Escaliers
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine VC 7 Cordless yourMax
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.