VC 7 Signature Line
L'aspirateur sans-fil VC 7 Signature Line est notamment équipé d'un capteur de poussières qui permet d'ajuster la puissance automatiquement, d'une seconde batterie et de nombreux accessoires.
Seuls nos produits les plus innovants et les plus puissants portent la signature du pionnier de la technologie et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. Ainsi, le nouveau VC 7 Signature Line est immédiatement reconnaissable comme le meilleur appareil de sa catégorie. Il est notamment équipé d'un capteur de poussières qui ajuste automatiquement la puissance de l'appareil et de deux niveaux puissances réglables sur la poignée ce qui lui permet d'obtenir des résultats de nettoyage impeccables. Grâce à le deuxième batterie livrée avec, le VC 7 Signature Line est toujours prêt à l'emploi pour nettoyer vos surfaces.
Caractéristiques et avantages
Avantages de la Signature LineLa signature du fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher, désigne le produit comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Autres avantages exclusifs : l'assistance via l'application et une extension de garantie.
Deuxième batteriePour une autonomie illimitée.
Technologie capteur de poussièresDétection de la poussière et contrôle de la puissance automatiques. Autonomie prolongée grâce à une adaptation intelligente de la puissance. Aspiration de la poussière très simple et sans effort.
Buse de sol
- Ramassage optimal des saletés grâce au rouleau motorisé.
- Excellente maniabilité et très bonne capacité à passer sous les meubles.
- Assure un nettoyage complet des surfaces.
Système de filtration pratique
- Système de filtration à 3 niveaux avec cyclone, entrée d'air et filtre hygiénique HEPA.
- Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) pour une propreté irréprochable de l'air rejeté.
- Vidage simple du filtre en un clic.
Utilisation facile
- Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins.
- Mode boost en option.
- Inclus : Caps Lock pour une utilisation plus facile.
Indicateur du niveau de charge et de fonctionnement
- Messages de retour et d'erreur via un écran LED facile à lire.
- Affichage clair de l'état de la batterie
Support mural avec option de chargement
- Grâce au support mural, l'appareil peut être rangé rapidement et facilement.
- Chargement pratique grâce à un support simple.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 78
|Taille de la cuve (ml)
|800
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Voltage (V)
|25,2
|Capacité (Ah)
|2,5
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode normal : / env. 60 Mode boost : / env. 8
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard (min)
|220
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2,6
|Poids avec emballage (kg)
|6,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Inclus dans la livraison
- Batterie: Batterie 25,2 V / 2,5 Ah (2 pièces)
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Filtre d'entrée d'air: 2 Pièce(s)
- Outil de nettoyage pour filtre
- Grande buse de sol universelle avec LED
- Mini-brosse turbo
- Suceur fentes
- Brosse plumeau 2-en-1
- Tube d'aspiration: Métal
- Grand support mural avec fonction de charge
Équipement
- Poignée équipée soft grip
- Système de filtration sans sac
- Réglage de puissance: avec 2 niveaux de puissance
- Capteur de poussière
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Tapis
- Surfaces textiles
- Escaliers
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine VC 7 Signature Line
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.