Seuls nos produits les plus innovants et les plus puissants portent la signature du pionnier de la technologie et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. Ainsi, le nouveau VC 7 Signature Line est immédiatement reconnaissable comme le meilleur appareil de sa catégorie. Il est notamment équipé d'un capteur de poussières qui ajuste automatiquement la puissance de l'appareil et de deux niveaux puissances réglables sur la poignée ce qui lui permet d'obtenir des résultats de nettoyage impeccables. Grâce à le deuxième batterie livrée avec, le VC 7 Signature Line est toujours prêt à l'emploi pour nettoyer vos surfaces.