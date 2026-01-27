VC 7 Signature Line

L'aspirateur sans-fil VC 7 Signature Line est notamment équipé d'un capteur de poussières qui permet d'ajuster la puissance automatiquement, d'une seconde batterie et de nombreux accessoires.

Seuls nos produits les plus innovants et les plus puissants portent la signature du pionnier de la technologie et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. Ainsi, le nouveau VC 7 Signature Line est immédiatement reconnaissable comme le meilleur appareil de sa catégorie. Il est notamment équipé d'un capteur de poussières qui ajuste automatiquement la puissance de l'appareil et de deux niveaux puissances réglables sur la poignée ce qui lui permet d'obtenir des résultats de nettoyage impeccables. Grâce à le deuxième batterie livrée avec, le VC 7 Signature Line est toujours prêt à l'emploi pour nettoyer vos surfaces.

Caractéristiques et avantages
Aspirateur sans fil VC 7 Signature Line: Avantages de la Signature Line
Avantages de la Signature Line
La signature du fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher, désigne le produit comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Autres avantages exclusifs : l'assistance via l'application et une extension de garantie.
Aspirateur sans fil VC 7 Signature Line: Deuxième batterie
Deuxième batterie
Pour une autonomie illimitée.
Aspirateur sans fil VC 7 Signature Line: Technologie capteur de poussières
Technologie capteur de poussières
Détection de la poussière et contrôle de la puissance automatiques. Autonomie prolongée grâce à une adaptation intelligente de la puissance. Aspiration de la poussière très simple et sans effort.
Buse de sol
  • Ramassage optimal des saletés grâce au rouleau motorisé.
  • Excellente maniabilité et très bonne capacité à passer sous les meubles.
  • Assure un nettoyage complet des surfaces.
Système de filtration pratique
  • Système de filtration à 3 niveaux avec cyclone, entrée d'air et filtre hygiénique HEPA.
  • Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) pour une propreté irréprochable de l'air rejeté.
  • Vidage simple du filtre en un clic.
Utilisation facile
  • Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins.
  • Mode boost en option.
  • Inclus : Caps Lock pour une utilisation plus facile.
Indicateur du niveau de charge et de fonctionnement
  • Messages de retour et d'erreur via un écran LED facile à lire.
  • Affichage clair de l'état de la batterie
Support mural avec option de chargement
  • Grâce au support mural, l'appareil peut être rangé rapidement et facilement.
  • Chargement pratique grâce à un support simple.
Spécifications

Données techniques

Appareil alimenté par batterie
Nombre de phases (Ph) 1
Voltage (V) 100 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Niveau de puissance acoustique (dB (A)) < 78
Taille de la cuve (ml) 800
Type de batterie Batterie lithium-ion
Voltage (V) 25,2
Capacité (Ah) 2,5
Autonomie par charge de la batterie (/min) Mode normal : / env. 60 Mode boost : / env. 8
Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard (min) 220
Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Couleur Blanc
Poids sans accessoires (kg) 2,6
Poids avec emballage (kg) 6,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 235 x 266 x 1130

Inclus dans la livraison

  • Batterie: Batterie 25,2 V / 2,5 Ah (2 pièces)
  • Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)
  • Filtre d'entrée d'air: 2 Pièce(s)
  • Outil de nettoyage pour filtre
  • Grande buse de sol universelle avec LED
  • Mini-brosse turbo
  • Suceur fentes
  • Brosse plumeau 2-en-1
  • Tube d'aspiration: Métal
  • Grand support mural avec fonction de charge

Équipement

  • Poignée équipée soft grip
  • Système de filtration sans sac
  • Réglage de puissance: avec 2 niveaux de puissance
  • Capteur de poussière
Aspirateur sans fil VC 7 Signature Line
Aspirateur sans fil VC 7 Signature Line
Aspirateur sans fil VC 7 Signature Line
Aspirateur sans fil VC 7 Signature Line
Aspirateur sans fil VC 7 Signature Line
Aspirateur sans fil VC 7 Signature Line
Aspirateur sans fil VC 7 Signature Line
Domaines d'utilisation
  • Sols durs
  • Tapis
  • Surfaces textiles
  • Escaliers
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine VC 7 Signature Line

Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.