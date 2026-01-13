S 4 Twin
Équipée de 2 brosses latérales, la balayeuse mécanique S4 Twin apporte un confort de travail supplémentaire pour l'entretien des espaces extérieurs.
Sur la base de la balayeuse mécanique S4, la S4 Twin offre une utilisation plus poussée grâce à deux brosses latérales qui poussent sa largeur de travail à 68 cm, et son rendement surfacique à 2400m²/h. Que ce soit pour balayer sa cour, ramasser les feuilles dans les allées, ou encore nettoyer le trottoir devant son domicile, la S4 Twin s'utilise toute l'année. Pensée pour être ergonomique et le plus simple d'utilisation : poignée et brosses réglagles en hauteur, bac à déchet amovible qui tient tout seul debout, ou encore stockage verticale après utilisation.
Caractéristiques et avantages
Cache pratique pour la brosse latéraleFixation sans outils de la brosse latérale pour un équipement et une utilisation rapides.
Surface d'appui confortableRepli intégral de la balayeuse sans avoir à se pencher – pour un rangement peu encombrant.
Réglage en hauteur avec verrouillage à baïonnetteUn balayage qui ménage le dos grâce à un réglage en hauteur individuel.
Grand réservoir à déchets
- Un vidage fréquent du réservoir à déchets n'est pas nécessaire.
Retrait facile du réservoir à déchets
- Vidage facile du réservoir à déchets.
Cuve à déchets autostabilisée
- Vidage du réservoir à déchets sans contact avec la saleté.
Grande largeur de balayage
- Haute performance de nettoyage.
Balayage au plus près des bords
- Balayage en profondeur des recoins, rebords et joints.
Poignée pratique
- Grâce à la poignée, la balayeuse peut être portée et rangée facilement.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail avec balais latéraux (mm)
|680
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|2400
|Habillage / Châssis
|Composite
|Bac à déchets (l)
|20
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|10,2
|Poids, en état de marche (kg)
|10,2
|Poids avec emballage (kg)
|11,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|760 x 668 x 940
Inclus dans la livraison
- Balai latéral: 2 Pièce(s)
Équipement
- Guidon ergonomique
- Réglage du manche à l'infinie
- Position de rangement
- Se replie pour le stockage avec une simple pression du pied
- Fixation des brosses sans outils
- Cuve à déchets autostabilisée
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Allées autour de la maison
- Chemins
- Allées, entrées de garage
- Cave
