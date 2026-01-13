Sur la base de la balayeuse mécanique S4, la S4 Twin offre une utilisation plus poussée grâce à deux brosses latérales qui poussent sa largeur de travail à 68 cm, et son rendement surfacique à 2400m²/h. Que ce soit pour balayer sa cour, ramasser les feuilles dans les allées, ou encore nettoyer le trottoir devant son domicile, la S4 Twin s'utilise toute l'année. Pensée pour être ergonomique et le plus simple d'utilisation : poignée et brosses réglagles en hauteur, bac à déchet amovible qui tient tout seul debout, ou encore stockage verticale après utilisation.