S 6 Twin
Dérivée de la balayeuse mécanique S6, la S6 Twin offre une largeur de travail plus importante et permet donc d'entretenir de plus grandes surfaces.
Quelque soit la saison, la balayeuse mécanique S6 Twin offre la solution la plus efficace pour entretenir les extérieurs. Grâce aux deux brosses latérales la largeur de travail est portée à 86 cm permettant d'obtenir un rendement de nettoyage de 3000 m²/h. La poignée se règle sur 2 positions afin d'offrir le meilleur confort d'utilisation quelque soit sa taille. Le bac à déchets amovible de 38 litres se retire facilement et sans contact direct avec la saleté, pratique, il tient seul debout. Afin de garantir la meilleure pression au sol et donc un nettoyage optimal, la hauteur des brosses se règle afin de s'adapter au support. La S6 Twin se range facilement en position verticale afin de prendre le moins de place possible. La balayeuse est prête à l'emploi en quelques secondes et ses brosses se remplacent sans outils, il existe en option des brosses pour météo humide.
Caractéristiques et avantages
Cache pratique pour la brosse latéraleFixation sans outils de la brosse latérale pour un équipement et une utilisation rapides.
Surface d'appui confortableRepli intégral de la balayeuse sans avoir à se pencher – pour un rangement peu encombrant.
Réglage de la hauteur de brosseBrosse ajustable en fonction tu type de sol à balayer
Grand réservoir à déchets
- Un vidage fréquent du réservoir à déchets n'est pas nécessaire.
Retrait facile du réservoir à déchets
- Vidage facile du réservoir à déchets.
Cuve à déchets autostabilisée
- Vidage du réservoir à déchets sans contact avec la saleté.
Grande largeur de balayage
- Haute performance de nettoyage.
Balayage au plus près des bords
- Balayage en profondeur des recoins, rebords et joints.
Guidon réglable en hauteur (2 positions)
- Un balayage qui ménage le dos grâce à un réglage en hauteur individuel.
Poignée pratique
- Grâce à la poignée, la balayeuse peut être portée et rangée facilement.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail avec balais latéraux (mm)
|860
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|3000
|Habillage / Châssis
|Composite
|Bac à déchets (l)
|38
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|14,8
|Poids, en état de marche (kg)
|14,8
|Poids avec emballage (kg)
|17,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|926 x 872 x 1032
Inclus dans la livraison
- Balai latéral: 2 Pièce(s)
Équipement
- Guidon ergonomique
- Guidon réglable en hauteur (2 positions)
- Position de rangement
- Se replie pour le stockage avec une simple pression du pied
- Hauteur des brosses ajustables en continue
- Fixation des brosses sans outils
- Cuve à déchets autostabilisée
Videos
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Allées autour de la maison
- Chemins
- Allées, entrées de garage
- Cave
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine S 6 Twin
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.