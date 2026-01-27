Quelque soit la saison, la balayeuse mécanique S6 Twin offre la solution la plus efficace pour entretenir les extérieurs. Grâce aux deux brosses latérales la largeur de travail est portée à 86 cm permettant d'obtenir un rendement de nettoyage de 3000 m²/h. La poignée se règle sur 2 positions afin d'offrir le meilleur confort d'utilisation quelque soit sa taille. Le bac à déchets amovible de 38 litres se retire facilement et sans contact direct avec la saleté, pratique, il tient seul debout. Afin de garantir la meilleure pression au sol et donc un nettoyage optimal, la hauteur des brosses se règle afin de s'adapter au support. La S6 Twin se range facilement en position verticale afin de prendre le moins de place possible. La balayeuse est prête à l'emploi en quelques secondes et ses brosses se remplacent sans outils, il existe en option des brosses pour météo humide.