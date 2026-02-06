Cet appareil balaie 5 fois plus rapidement qu'un balai traditionnel. Quelque soit la saison, la balayeuse mécanique S6 s'utilise pour toutes les applications exterieures : balayer sa cour, ramasser les feuilles dans les allées ou encore entretenir son trottoir. Grâce à sa brosse latérale et sa largeur de travail de 67 cm, le S6 permet d'entretenir jusqu'a 2500m²/h. Ergonomique : la poignée se règle sur deux hauteurs de travail différente, la balayeuse se replie d'une simple pression du pied en tirant vers soit. Le bac à déchets amovible de 38 litres offre une grande autonomie et permet d'entretenir de grandes surfaces. La brosse latérale se règle sur deux positions différentes en fonction de la nature du sol à balayer, cela permet d'avoir la bonne pression au sol et de garantir un résultat optimal. Pret à l'emploi rapidement, les brosses se changeent rapidement et sans outils, il est possible d'adapter des brosses spéciales météo humide en option.