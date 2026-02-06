S6
Balayer sans effort, en gagnant du temps ! Chemins, routes, cours, voies d'accès et garages sont balayés environ cinq fois plus vite qu'avec un balai classique.
Cet appareil balaie 5 fois plus rapidement qu'un balai traditionnel. Quelque soit la saison, la balayeuse mécanique S6 s'utilise pour toutes les applications exterieures : balayer sa cour, ramasser les feuilles dans les allées ou encore entretenir son trottoir. Grâce à sa brosse latérale et sa largeur de travail de 67 cm, le S6 permet d'entretenir jusqu'a 2500m²/h. Ergonomique : la poignée se règle sur deux hauteurs de travail différente, la balayeuse se replie d'une simple pression du pied en tirant vers soit. Le bac à déchets amovible de 38 litres offre une grande autonomie et permet d'entretenir de grandes surfaces. La brosse latérale se règle sur deux positions différentes en fonction de la nature du sol à balayer, cela permet d'avoir la bonne pression au sol et de garantir un résultat optimal. Pret à l'emploi rapidement, les brosses se changeent rapidement et sans outils, il est possible d'adapter des brosses spéciales météo humide en option.
Caractéristiques et avantages
Cache pratique pour la brosse latéraleFixation sans outils de la brosse latérale pour un équipement et une utilisation rapides.
Surface d'appui confortableRepli intégral de la balayeuse sans avoir à se pencher – pour un rangement peu encombrant.
Réglage de la hauteur de brosseBrosse ajustable en fonction tu type de sol à balayer
Grand réservoir à déchets
- Un vidage fréquent du réservoir à déchets n'est pas nécessaire.
Retrait facile du réservoir à déchets
- Vidage facile du réservoir à déchets.
Cuve à déchets autostabilisée
- Vidage du réservoir à déchets sans contact avec la saleté.
Grande largeur de balayage
- Haute performance de nettoyage.
Balayage au plus près des bords
- Balayage en profondeur des recoins, rebords et joints.
Guidon réglable en hauteur (2 positions)
- Un balayage qui ménage le dos grâce à un réglage en hauteur individuel.
Poignée pratique
- Grâce à la poignée, la balayeuse peut être portée et rangée facilement.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail avec balais latéraux (mm)
|670
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|2500
|Habillage / Châssis
|Composite
|Bac à déchets (l)
|38
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|14,2
|Poids, en état de marche (kg)
|14,2
|Poids avec emballage (kg)
|17,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|926 x 795 x 1032
Inclus dans la livraison
- Balai latéral: 1 Pièce(s)
Équipement
- Guidon ergonomique
- Guidon réglable en hauteur (2 positions)
- Position de rangement
- Se replie pour le stockage avec une simple pression du pied
- Hauteur des brosses ajustables en continue
- Fixation des brosses sans outils
- Cuve à déchets autostabilisée
Videos
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Allées autour de la maison
- Chemins
- Allées, entrées de garage
- Cave
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine S6
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.