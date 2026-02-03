SE 3 Compact (version filaire)
Le détacheur SE 3 Compact est puissant pour nettoyer en profondeur les surfaces textiles comme les canapés, les sièges de voiture, les fauteuils... Équipé d'un système de rinçage de l'appareil.
Nettoyage en profondeur jusqu'au coeur des fibres : le détacheur SE 3 Compact est une solution puissante, économe en énergie et sans traces pour le nettoyage des surfaces textiles. Grâce à sa conception compacte, l'appareil est non seulement facile à manipuler mais il peut également être rangé de manière peu encombrante. Le détacheur est rapidement prêt à l'emploi pour un nettoyage en profondeur de vos surfaces. La saleté est éliminée rapidement et efficacement des tissus, des canapés, des fauteuils, des sièges de voiture... Le long câble électrique assure une amplitude de mouvement maximale. Tous les accessoires peuvent être rangés directement sur l'appareil, ils sont ainsi toujours à portée de main. Une fois le nettoyage terminé, le détacheur est nettoyé grâce à la fonction de rinçage automatique pour éliminer les odeurs et les bactéries du système. L'appareil est vendu avec une buse de fentes et une buse pour tissus.
Caractéristiques et avantages
Technologie Kärcher reconnue pour un résultat de nettoyage optimalNettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres. Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles. Nettoyage sans effort et rapide grâce à une méthode de nettoyage efficace par pulvérisation et extraction combinée à un moteur puissant mais économe en énergie.
Accessoires spécialement développés pour un nettoyage facile et en profondeur des fibresLa buse d'aspiration pour tissus peut être utilisée pour nettoyer rapidement et facilement la saleté incrustée, tandis que la buse de fentes facilite le nettoyage des zones particulièrement difficiles d'accès. Flexible d'injection intégré pour un niveau de confort élevé pendant le nettoyage. Long flexible d'aspiration ultra souple pour un nettoyage en tout confort.
Fonction de rinçage hygiéniqueAprès le nettoyage, l'appareil se nettoie à l'aide de la fonction de rinçage. Cela permet d'éliminer toute saleté résiduelle et d'éviter les odeurs désagréables dues à l'accumulation de la saleté. Permet le rangement immédiat de l'appareil propre.
Appareil particulièrement compact et peu encombrant
- Flexibilité, également dans les zones étroites ou difficiles d'accès.
- Avec poignée fonctionnelle pour un transport rapide et pratique de l'appareil.
- Stockage peu encombrant.
Système à deux réservoirs
- Remplissage facile du réservoir d'eau propre.
- Retrait et nettoyage faciles du réservoir d'eau sale sans contact avec la saleté.
Flexible 2-en-1 ultra souple
- Flexible d'injection intégré pour un niveau de confort élevé pendant le nettoyage.
- Long flexible d'aspiration ultra souple pour un nettoyage en tout confort.
- Avec articulation pivotante sur le tuyau pour une plus grande liberté de mouvement.
Flexible et accessoires : se rangent facilement sur l'appareil
- Facile à transporter d'une seule main - tous les accessoires et le tuyau peuvent être rangés directement sur l'appareil.
- Tous les accessoires sont toujours fixés à l'appareil, vous pouvez donc compter sur leur présence au moment de l'utilisation.
Espace de rangement pour les petits accessoires
- Pratique pour un rangement temporaire pendant le nettoyage.
- Parfait pour le nettoyage de divers types de textiles
Prise en main facile et confortable
- Il est facile d'allumer et d'éteindre l'appareil.
- Utilisation intuitive.
- Prêt à nettoyer immédiatement.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|500
|Rayon d'action (m)
|5,8
|Contenu du réservoir d'eau propre (l)
|1,7
|Contenu du réservoir d'eau sale (l)
|2,9
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Câble d'alimentation (m)
|3,6
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|4,3
|Poids avec emballage (kg)
|6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|450 x 225 x 260
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 1.9 m
- Buse de lavage pour meubles: 88 mm
- Buse de lavage pour fentes
- Détergents: Nettoyant pour tapis & coussins RM 519, 100 ml
- Système de confort 2-en-1 : tuyau d'aspiration intégré
Équipement
- Système d'attache du câble électrique
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Système à deux réservoirs
- Rangement pratique des accessoires et du flexible
- Rangement pour petites pièces
- Fonction de nettoyage
Videos
Domaines d'utilisation
- Tapis
- Tissus d'ameublement
- Sièges de voiture
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine SE 3 Compact (version filaire)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.