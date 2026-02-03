Nettoyage en profondeur jusqu'au coeur des fibres : le détacheur SE 3 Compact est une solution puissante, économe en énergie et sans traces pour le nettoyage des surfaces textiles. Grâce à sa conception compacte, l'appareil est non seulement facile à manipuler mais il peut également être rangé de manière peu encombrante. Le détacheur est rapidement prêt à l'emploi pour un nettoyage en profondeur de vos surfaces. La saleté est éliminée rapidement et efficacement des tissus, des canapés, des fauteuils, des sièges de voiture... Le long câble électrique assure une amplitude de mouvement maximale. Tous les accessoires peuvent être rangés directement sur l'appareil, ils sont ainsi toujours à portée de main. Une fois le nettoyage terminé, le détacheur est nettoyé grâce à la fonction de rinçage automatique pour éliminer les odeurs et les bactéries du système. L'appareil est vendu avec une buse de fentes et une buse pour tissus.