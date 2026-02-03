SE 4
La shampouineuse SE 4 permet de nettoyer en profondeur les fibres de toutes les surfaces textiles comme les canapés, sièges de voiture ou coussins.
La shampouineuse SE 4 permet de nettoyer en profondeur les fibres de toutes les surfaces textiles. Elle est donc idéale pour les personnes qui ont des enfants, des animaux de compagnie, qui souffrent d'allergies mais également pour tous ceux qui souhaitent nettoyer en profondeur leurs moquettes, canapés, tapis, matelas ou sièges de voiture. Cette shampouineuse est très simple à utiliser : il suffit de remplir le réservoir amovible de 4 l avec de l’eau propre et du nettoyant pour tapis & coussins puis d'appuyer sur le bouton. L'eau est alors pulvérisée dans la surface textile puis est immédiatement extraite avec la saleté dissoute. L'eau sale est récupérée dans un autre réservoir. Grâce à la technologie de buse innovante de Kärcher, la surface nettoyée est rapidement sèche. L'appareil de nettoyage par injection-extraction n'est pas seulement adapté au nettoyage des surfaces textiles : il peut également être utilisé comme aspirateur poussières ou eau et poussières. Le SE 4 est donc parfait pour éliminer la saleté humide et sèche des sols et surfaces dures. Après le nettoyage, le cordon et les accessoires peuvent être rangés directement sur l'appareil. Le produit est livré avec une buse d'aspiration eau et poussières, une buse de nettoyage pour sol, une buse d'aspiration pour fentes, une buse d'aspiration pour tissus, un sachet filtre ouate.
Caractéristiques et avantages
Technologie Kärcher reconnue pour un résultat de nettoyage optimalNettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres. Nettoyage sans efforts et rapide avec la méthode de nettoyage efficace par injection-extraction. Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.
Réservoir d'eau propre amovibleRemplissage et vidage faciles du réservoir d'eau propre sans avoir à ouvrir l'injecteur-extracteur. Cuve résistante aux chocs et transparente pour une longue durée de vie. Mise en place simple du réservoir d'eau propre dans l'appareil.
Flexible 2-en-1 ultra soupleFlexible d'injection intégré pour un niveau de confort élevé pendant le nettoyage. Long flexible d'aspiration ultra souple pour un nettoyage en tout confort. Poignée avec fonction de blocage pour une injection prolongée lors du nettoyage des surfaces textiles étendues.
Produit multifonction 3-en-1
- Utilisable de manière polyvalente pour l'injection-extraction sur les surfaces textiles ainsi que pour l'aspiration des moquettes et des sols durs humides et secs à l'aide des accessoires adéquats.
Poignée 3-en-1
- Permet de transporter, d'ouvrir, de fermer et de vider la cuve en tout confort.
Accessoires ergonomiques pour l'injection-extraction, l'aspiration de surfaces humides et sèches
- Fixation et détachement faciles des accessoires en un clic.
- Utilisation confortable de la buse de lavage pour sol ergonomique sur les moquettes étendues.
- Utilisable de manière polyvalente grâce à son vaste éventail d'accessoires pour l'aspiration de surfaces humides et sèches, comme la buse de sol avec embout pour sols durs et moquettes, et compatible avec un grand choix d'accessoires pour aspirateurs eau et poussières.
Possibilités de rangement pratiques pour les accessoires
- Les accessoires et le flexible d'injection/d'extraction se placent proprement sur la cuve de l'appareil et sur la petite surface de rangement. Ainsi, tout est bien rangé et toujours à portée de main sur le lieu d'utilisation.
- Surface de stockage pratique pendant le nettoyage sur l'appareil pour les éponges, les chiffons et autres petits objets.
- Crochet pratique pour un rangement facile du câble d'alimentation.
Matériau robuste de l'appareil et réservoir d'eau propre résistant aux chocs
- Conçu pour durer.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Largeur de travail (mm)
|227
|Rayon d'action (m)
|8
|Contenu du réservoir d'eau propre (l)
|4
|Contenu du réservoir d'eau sale (l)
|4
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Câble d'alimentation (m)
|6
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|7,6
|Poids avec emballage (kg)
|11,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|430 x 385 x 535
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
¹⁾ S'applique uniquement au mode d'injection-extraction.
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Tubes injecteur/extracteur: 2 Pièce(s), 0.5 m, Plastique
- Buse de sol avec embout pour sols durs: 227 mm
- Buse pour sols humides/secs: Clips pour utilisation sur sols durs et moquettes
- Suceur fentes
- Buse pour fauteuils
- Filtre mousse
- Détergents: Nettoyant pour tapis & coussins RM 519, 100 ml
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s)
- Système de confort 2-en-1 : tuyau d'aspiration intégré
Équipement
- Pare-chocs robuste
- Poignée de transport 3-en-1 confortable
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Rangement pour petites pièces
Videos
Domaines d'utilisation
- Tapis
- Meubles rembourrés
- Moquette
- Sièges de voiture
- Textiles ménagers, par exemple rideaux ou housses de coussin
- Matelas
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine SE 4
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.