La shampouineuse SE 4 permet de nettoyer en profondeur les fibres de toutes les surfaces textiles. Elle est donc idéale pour les personnes qui ont des enfants, des animaux de compagnie, qui souffrent d'allergies mais également pour tous ceux qui souhaitent nettoyer en profondeur leurs moquettes, canapés, tapis, matelas ou sièges de voiture. Cette shampouineuse est très simple à utiliser : il suffit de remplir le réservoir amovible de 4 l avec de l’eau propre et du nettoyant pour tapis & coussins puis d'appuyer sur le bouton. L'eau est alors pulvérisée dans la surface textile puis est immédiatement extraite avec la saleté dissoute. L'eau sale est récupérée dans un autre réservoir. Grâce à la technologie de buse innovante de Kärcher, la surface nettoyée est rapidement sèche. L'appareil de nettoyage par injection-extraction n'est pas seulement adapté au nettoyage des surfaces textiles : il peut également être utilisé comme aspirateur poussières ou eau et poussières. Le SE 4 est donc parfait pour éliminer la saleté humide et sèche des sols et surfaces dures. Après le nettoyage, le cordon et les accessoires peuvent être rangés directement sur l'appareil. Le produit est livré avec une buse d'aspiration eau et poussières, une buse de nettoyage pour sol, une buse d'aspiration pour fentes, une buse d'aspiration pour tissus, un sachet filtre ouate.