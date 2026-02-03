La shampouineuse SE 4 Plus permet de nettoyer en profondeur les fibres de toutes les surfaces textiles. Elle est donc idéale pour les personnes qui ont des enfants, des animaux de compagnie, qui souffrent d'allergies mais également pour tous ceux qui souhaitent nettoyer en profondeur leurs moquettes, canapés, tapis, matelas ou sièges de voiture. Cette shampouineuse est très simple à utiliser : il suffit de remplir le réservoir amovible de 4 l avec de l’eau propre et du nettoyant pour tapis & coussins puis d'appuyer sur le bouton. L'eau est alors pulvérisée dans la surface textile puis est immédiatement extraite avec la saleté dissoute. L'appareil de nettoyage par injection-extraction n'est pas seulement adapté au nettoyage des surfaces textiles : il peut également être utilisé comme aspirateur poussières ou eau et poussières. Plusieurs buses supplémentaires sont disponibles à cet effet. Le SE 4 Plus est donc parfait pour éliminer la saleté humide et sèche des surfaces. La buse de nettoyage pour tissus permet de nettoyer en profondeur les canapés, fauteuils, sièges de voiture. Après le nettoyage, le cordon et les accessoires peuvent être rangés directement sur l'appareil.