SE 5
La shampouine SE 5 est idéale pour le nettoyage des surfaces textiles du quotidien comme les canapés, les tapis, les sièges de voiture ou encore les moquettes. :
Un nettoyage en profondeur combiné à un design ergonomique et une multifonctionnalité : la shampouineuse SE 5, avec son design attractif, assure un nettoyage hygiénique sur de nombreuses surfaces textiles, telles que les moquettes, les canapés, les fauteuils, les tapis, les escaliers recouverts de moquette, les matelas et les sièges de voiture. La technologie d'injection/extraction Kärcher offre les meilleurs résultats de nettoyage : de l'eau propre et le nettoyant pour tapis & coussins RM 519 sont pulvérisés en profondeur dans les fibres textiles, puis aspirés avec la saleté détachée - idéal pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les foyers avec des animaux de compagnie. Le SE 5 est un produit multifonctionnel 3-en-1 qui peut également être utilisé comme un aspirateur eau et poussière à part entière grâce à sa vaste gamme d'accessoires. Autres caractéristiques de l'équipement : son système à 2 réservoirs avec réservoir d'eau propre et d'eau sale amovibles, sa poignée ergonomique pour un transport facile et le rangement pratique des accessoires sur l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Technologie Kärcher reconnue pour un résultat de nettoyage optimalNettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres. Nettoyage sans efforts et rapide grâce à la technologie d'injection-extraction efficace. Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.
Système à deux réservoirs pratiqueDeux réservoirs séparés pour l'eau propre et l'eau sale avec poignée de transport. Retrait et nettoyage faciles du réservoir d'eau sale sans contact avec la saleté.
Flexible 2-en-1 ultra soupleFlexible d'injection intégré pour un niveau de confort élevé pendant le nettoyage. Long flexible d'aspiration ultra souple pour un nettoyage en tout confort. Poignée avec fonction de blocage pour une injection prolongée lors du nettoyage des surfaces textiles étendues.
Produit multifonction 3-en-1
- Utilisable de manière polyvalente pour l'injection-extraction sur les surfaces textiles ainsi que pour l'aspiration des moquettes et des sols durs humides et secs à l'aide des accessoires adéquats.
Accessoires ergonomiques pour l'injection-extraction, l'aspiration de surfaces humides et sèches
- Fixation et détachement faciles des accessoires en un clic.
- Utilisation confortable de la buse de sol ergonomique sur les moquettes étendues.
- Utilisable de manière polyvalente grâce à son vaste éventail d'accessoires pour l'aspiration de surfaces humides et sèches, comme la buse de sol commutable pour l'aspiration de poussières, et compatible avec un grand choix d'accessoires pour aspirateurs eau et poussières.
Possibilités de rangement pratiques pour les accessoires
- Les accessoires et le flexible d'injection/d'extraction se placent proprement sur l'appareil. Ainsi, tout est bien rangé et toujours à portée de main sur le lieu d'utilisation.
Nettoyage simplifié avec le filtre plissé plat
- Aspiration en continu des surfaces humides et sèches, sans avoir à interrompre le travail pour changer de filtre.
- Aspiration de poussières en profondeur avec un bon ramassage de la poussière.
- Trappe à filtre séparée pour un retrait pratique et rapide du filtre sans contact avec la saleté.
Design attractif avec de larges boutons et un verrouillage pratique.
- Pour un maniement facile.
Poignée de transport ergonomique
- Permet un transport pratique de l'injecteur-extracteur.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Largeur de travail (mm)
|227
|Contenu du réservoir d'eau propre (l)
|4
|Contenu du réservoir d'eau sale (l)
|4
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Câble d'alimentation (m)
|6
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|7,5
|Poids avec emballage (kg)
|11
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|424 x 320 x 466
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Tubes injecteur/extracteur: 2 Pièce(s), 0.5 m, Plastique
- Buse de sol avec embout pour sols durs: 227 mm
- Suceur fentes
- Buse pour sols secs: Commutable
- Buse pour fauteuils
- Filtre plissé plat: Standard
- Détergents: Nettoyant pour tapis & coussins RM 519, 100 ml
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s)
- Système de confort 2-en-1 : tuyau d'aspiration intégré
Équipement
- Rangement pratique des accessoires et du flexible
Videos
Domaines d'utilisation
- Tapis
- Meubles rembourrés
- Moquette
- Sièges de voiture
- Textiles ménagers, par exemple rideaux ou housses de coussin
- Matelas
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine SE 5
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.