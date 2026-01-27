Un nettoyage en profondeur combiné à un design ergonomique et une multifonctionnalité : la shampouineuse SE 5, avec son design attractif, assure un nettoyage hygiénique sur de nombreuses surfaces textiles, telles que les moquettes, les canapés, les fauteuils, les tapis, les escaliers recouverts de moquette, les matelas et les sièges de voiture. La technologie d'injection/extraction Kärcher offre les meilleurs résultats de nettoyage : de l'eau propre et le nettoyant pour tapis & coussins RM 519 sont pulvérisés en profondeur dans les fibres textiles, puis aspirés avec la saleté détachée - idéal pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les foyers avec des animaux de compagnie. Le SE 5 est un produit multifonctionnel 3-en-1 qui peut également être utilisé comme un aspirateur eau et poussière à part entière grâce à sa vaste gamme d'accessoires. Autres caractéristiques de l'équipement : son système à 2 réservoirs avec réservoir d'eau propre et d'eau sale amovibles, sa poignée ergonomique pour un transport facile et le rangement pratique des accessoires sur l'appareil.