La shampouineuse SE 5 Car est idéale pour le nettoyage en profondeur de toutes les surfaces textiles à l'intérieur de votre véhicule. Elle est donc idéale pour les personnes qui ont des enfants, des animaux de compagnie, qui souffrent d'allergies mais également pour tous ceux qui souhaitent nettoyer en profondeur leurs moquettes, canapés, tapis, matelas ou sièges de voiture. Cette shampouineuse est très simple à utiliser : il suffit de remplir le réservoir amovible avec de l’eau propre et du nettoyant pour tapis & coussins puis d'appuyer sur le bouton. L'eau est alors pulvérisée dans la surface textile puis est immédiatement extraite avec la saleté dissoute. Cela permet un nettoyage en profondeur des fibres. L'eau et la saleté absorbées sont recueillies dans la cuve en plastique prévue à cet effet. Grâce à la technologie de buse innovante de Kärcher, la surface nettoyée est rapidement sèche. L'appareil de nettoyage par injection-extraction n'est pas seulement adapté au nettoyage des surfaces textiles : il peut également être utilisé comme aspirateur poussières ou eau et poussières. Plusieurs buses supplémentaires sont disponibles à cet effet. Le SE 5 Car est donc parfait pour éliminer la saleté humide et sèche des surfaces de la voiture.