SE 5 Car
La shampouineuse SE 5 Car est idéale pour nettoyer en profondeur les intérieurs de vos voitures : sièges, sièges pour enfants, tapis, coffre et dans tous les moindres recoins de votre véhicule.
La shampouineuse SE 5 Car est idéale pour le nettoyage en profondeur de toutes les surfaces textiles à l'intérieur de votre véhicule. Elle est donc idéale pour les personnes qui ont des enfants, des animaux de compagnie, qui souffrent d'allergies mais également pour tous ceux qui souhaitent nettoyer en profondeur leurs moquettes, canapés, tapis, matelas ou sièges de voiture. Cette shampouineuse est très simple à utiliser : il suffit de remplir le réservoir amovible avec de l’eau propre et du nettoyant pour tapis & coussins puis d'appuyer sur le bouton. L'eau est alors pulvérisée dans la surface textile puis est immédiatement extraite avec la saleté dissoute. Cela permet un nettoyage en profondeur des fibres. L'eau et la saleté absorbées sont recueillies dans la cuve en plastique prévue à cet effet. Grâce à la technologie de buse innovante de Kärcher, la surface nettoyée est rapidement sèche. L'appareil de nettoyage par injection-extraction n'est pas seulement adapté au nettoyage des surfaces textiles : il peut également être utilisé comme aspirateur poussières ou eau et poussières. Plusieurs buses supplémentaires sont disponibles à cet effet. Le SE 5 Car est donc parfait pour éliminer la saleté humide et sèche des surfaces de la voiture.
Caractéristiques et avantages
Technologie Kärcher reconnue pour un résultat de nettoyage optimalNettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres. Nettoyage sans efforts et rapide grâce à la technologie d'injection-extraction efficace. Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.
Système à deux réservoirs pratiqueDeux réservoirs séparés pour l'eau propre et l'eau sale avec poignée de transport. Retrait et nettoyage faciles du réservoir d'eau sale sans contact avec la saleté.
Flexible 2-en-1 ultra soupleFlexible d'injection intégré pour un niveau de confort élevé pendant le nettoyage. Long flexible d'aspiration ultra souple pour un nettoyage en tout confort. Poignée avec fonction de blocage pour une injection prolongée lors du nettoyage des surfaces textiles étendues.
Produit multifonction 3-en-1
- Utilisable de manière polyvalente pour l'injection-extraction sur les surfaces textiles ainsi que pour l'aspiration des moquettes et des sols durs humides et secs à l'aide des accessoires adéquats.
Accessoires ergonomiques pour l'injection-extraction, l'aspiration de surfaces humides et sèches
- Fixation et détachement faciles des accessoires en un clic.
- Utilisation confortable de la buse de sol ergonomique sur les moquettes étendues.
- Utilisable de manière polyvalente grâce à son vaste éventail d'accessoires pour l'aspiration de surfaces humides et sèches, comme la buse de sol commutable pour l'aspiration de poussières, et compatible avec un grand choix d'accessoires pour aspirateurs eau et poussières.
Possibilités de rangement pratiques pour les accessoires
- Les accessoires et le flexible d'injection/d'extraction se placent proprement sur l'appareil. Ainsi, tout est bien rangé et toujours à portée de main sur le lieu d'utilisation.
Nettoyage simplifié avec le filtre plissé plat
- Aspiration en continu des surfaces humides et sèches, sans avoir à interrompre le travail pour changer de filtre.
- Aspiration de poussières en profondeur avec un bon ramassage de la poussière.
- Trappe à filtre séparée pour un retrait pratique et rapide du filtre sans contact avec la saleté.
Design attractif avec de larges boutons et un verrouillage pratique.
- Pour un maniement facile.
Poignée de transport ergonomique
- Permet un transport pratique de l'injecteur-extracteur.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Largeur de travail (mm)
|88
|Contenu du réservoir d'eau propre (l)
|4
|Contenu du réservoir d'eau sale (l)
|4
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Câble d'alimentation (m)
|6
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|7,5
|Poids avec emballage (kg)
|10,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|424 x 320 x 466
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Buse de lavage pour meubles: 88 mm
- Buse de lavage pour fentes
- Suceur fentes
- Buse pour fauteuils
- Filtre plissé plat: Standard
- Détergents: Nettoyant pour tapis & coussins RM 519, 100 ml
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s)
- Système de confort 2-en-1 : tuyau d'aspiration intégré
Équipement
- Rangement pratique des accessoires et du flexible
Domaines d'utilisation
- Tapis
- Meubles rembourrés
- Moquette
- Sièges de voiture
- Textiles ménagers, par exemple rideaux ou housses de coussin
- Matelas
