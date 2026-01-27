SE 6 Signature Line
La shampouineuse SE 6 Signature Line est parfaite pour nettoyer en profondeur toutes les surfaces textiles de vos intérieurs : canapés, tapis, matelas, fauteuils, sièges de voitures...
Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants portent la signature du pionnier de la technologie et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. En dehors de la signature en tant qu'élément de design exclusif, la shampouineuse SE 6 Signature Line se distingue par une performance de nettoyage impressionnante et une gamme d'accessoires particulièrement étendue. Avec son design attractif, l'appareil assure une propreté hygiénique sur de nombreuses surfaces textiles. La technologie d'injection/extraction Kärcher offre les meilleurs résultats de nettoyage : de l'eau propre du robinet et le nettoyant pour tapis & coussins RM 519 sont pulvérisés en profondeur dans les fibres textiles, puis aspirés avec la saleté détachée - idéal pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les ménages avec des animaux de compagnie. Le SE 6 Signature Line est un produit multifonctionnel 3-en-1 qui peut également être utilisé comme un aspirateur eau et poussière à part entière grâce à ses accessoires. Autres caractéristiques de l'équipement : son système à 2 réservoirs avec réservoir d'eau propre et d'eau sale amovibles, sa poignée ergonomique pour un transport aisé et son rangement pratique des accessoires sur l'appareil. Après utilisation, l'appareil est facile à nettoyer pour allonger sa durée de vie.
Caractéristiques et avantages
Avantages de la Signature LineLa signature du fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher, désigne le produit comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Autres avantages exclusifs : l'assistance via l'application et une extension de garantie. Poignée d'appoint ergonomique exclusive à fixer sur les tubes pour un meilleur guidage lors de l'injection-extraction sur les moquettes.
Technologie Kärcher reconnue pour un résultat de nettoyage optimalNettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres. Nettoyage sans efforts et rapide avec la méthode de nettoyage efficace par injection-extraction. Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.
Système à deux réservoirs pratiqueDeux réservoirs séparés pour l'eau propre et l'eau sale avec poignée de transport. Retrait et nettoyage faciles du réservoir d'eau sale sans contact avec la saleté.
Flexible 2-en-1 ultra souple
- Flexible d'injection intégré pour un niveau de confort élevé pendant le nettoyage.
- Long flexible d'aspiration ultra souple pour un nettoyage en tout confort.
- Poignée avec fonction de blocage pour une injection prolongée lors du nettoyage des surfaces textiles étendues.
Produit multifonction 3-en-1
- Utilisable de manière polyvalente pour l'injection-extraction sur les surfaces textiles ainsi que pour l'aspiration des moquettes et des sols durs humides et secs à l'aide des accessoires adéquats.
Poignée d'appoint ergonomique
- Poignée exclusive pour une injection-extraction confortable et facile sur les surfaces textiles.
- Réglable en hauteur : la position de la poignée peut être ajustée individuellement à la taille de l'utilisateur.
- Utilisation confortable à deux mains.
Accessoires ergonomiques pour l'injection-extraction, l'aspiration de surfaces humides et sèches
- Fixation et détachement faciles des accessoires en un clic.
- Utilisation confortable de la buse de lavage pour sol ergonomique sur les moquettes avec la poignée d'appoint ainsi que la buse de lavage pour meubles et la buse de fentes.
- Utilisable de manière polyvalente grâce à son vaste éventail d'accessoires pour l'aspiration de surfaces humides et sèches, comme la buse de sol commutable pour l'aspiration de poussières, et compatible avec un grand choix d'accessoires pour aspirateurs eau et poussières.
Possibilités de rangement pratiques pour les accessoires
- Les accessoires et le flexible d'injection/d'extraction se placent proprement sur l'appareil. Ainsi, tout est bien rangé et toujours à portée de main sur le lieu d'utilisation.
Nettoyage simplifié avec le filtre plissé plat
- Aspiration en continu des surfaces humides et sèches, sans avoir à interrompre le travail pour changer de filtre.
- Aspiration de poussières en profondeur avec un bon ramassage de la poussière.
- Trappe à filtre séparée pour un retrait pratique et rapide du filtre sans contact avec la saleté.
Design attractif avec de grands boutons, des verrouillages rotatifs pratiques et une poignée de transport ergonomique
- Pour un maniement facile.
- Permet un transport pratique de l'injecteur-extracteur.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Largeur de travail (mm)
|227
|Contenu du réservoir d'eau propre (l)
|4
|Contenu du réservoir d'eau sale (l)
|4
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Câble d'alimentation (m)
|6
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|7,5
|Poids avec emballage (kg)
|12,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|424 x 320 x 466
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Tubes injecteur/extracteur: 2 Pièce(s), 0.5 m, Plastique
- Buse de sol avec embout pour sols durs: 227 mm
- Buse de lavage pour meubles: 88 mm
- Buse de lavage pour fentes
- Suceur fentes
- Buse pour sols secs: Commutable
- Buse pour fauteuils
- Filtre plissé plat: Standard
- Détergents: Nettoyant pour tapis & coussins RM 519, 1 l
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s)
- Système de confort 2-en-1 : tuyau d'aspiration intégré
Équipement
- Poignée de soutien
- Système à deux réservoirs
- Rangement pratique des accessoires et du flexible
Domaines d'utilisation
- Tapis
- Meubles rembourrés
- Moquette
- Sièges de voiture
- Textiles ménagers, par exemple rideaux ou housses de coussin
- Matelas
