Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants portent la signature du pionnier de la technologie et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. En dehors de la signature en tant qu'élément de design exclusif, la shampouineuse SE 6 Signature Line se distingue par une performance de nettoyage impressionnante et une gamme d'accessoires particulièrement étendue. Avec son design attractif, l'appareil assure une propreté hygiénique sur de nombreuses surfaces textiles. La technologie d'injection/extraction Kärcher offre les meilleurs résultats de nettoyage : de l'eau propre du robinet et le nettoyant pour tapis & coussins RM 519 sont pulvérisés en profondeur dans les fibres textiles, puis aspirés avec la saleté détachée - idéal pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les ménages avec des animaux de compagnie. Le SE 6 Signature Line est un produit multifonctionnel 3-en-1 qui peut également être utilisé comme un aspirateur eau et poussière à part entière grâce à ses accessoires. Autres caractéristiques de l'équipement : son système à 2 réservoirs avec réservoir d'eau propre et d'eau sale amovibles, sa poignée ergonomique pour un transport aisé et son rangement pratique des accessoires sur l'appareil. Après utilisation, l'appareil est facile à nettoyer pour allonger sa durée de vie.