Simplifiez le nettoyage quotidien de votre intérieur ! Le nettoyeur sans fil FC 7 est le nec plus ultra des nettoyeurs de sols Kärcher, ce produit est fait pour vous. Sa technologie à 4 rouleaux auto-entrainés récupère les saletés sèches et humides de tous les sols durs (miettes, cheveux, tâches de boue, de boissons...) en un seul passage. Il n'est plus nécessaire de frotter ! Le FC 7 dispose de plusieurs modes de nettoyage et d'une fonction boost qui permet de venir à bout des tâches les plus tenaces. Grâce à sa batterie Li Ion, vous bénéficiez d'une autonomie de 45 minutes. Léger et maniable, vous profitez d'une liberté de mouvement maximale. Quand le réservoir de solution nettoyante est vide ou que le bac de récupération est plein, un signal sonore et lumineux vous avertit. Plus besoin de passer l'aspirateur avant de laver le sol, votre temps de nettoyage est divisé par 2. Le FC 7 vous permet donc d'économiser de l'eau en comparaison avec les produits classiques comme un seau et une serpillière... et en plus vous nettoyez toujours avec de l'eau propre !