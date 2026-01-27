FC 7 Cordless
Tout en un, le nettoyeur de sols FC 7 vous permet de nettoyer les saletés sèches et humides sans avoir à aspirer au préalable. Léger et sans fil, il permet une maniabilité maximale.
Simplifiez le nettoyage quotidien de votre intérieur ! Le nettoyeur sans fil FC 7 est le nec plus ultra des nettoyeurs de sols Kärcher, ce produit est fait pour vous. Sa technologie à 4 rouleaux auto-entrainés récupère les saletés sèches et humides de tous les sols durs (miettes, cheveux, tâches de boue, de boissons...) en un seul passage. Il n'est plus nécessaire de frotter ! Le FC 7 dispose de plusieurs modes de nettoyage et d'une fonction boost qui permet de venir à bout des tâches les plus tenaces. Grâce à sa batterie Li Ion, vous bénéficiez d'une autonomie de 45 minutes. Léger et maniable, vous profitez d'une liberté de mouvement maximale. Quand le réservoir de solution nettoyante est vide ou que le bac de récupération est plein, un signal sonore et lumineux vous avertit. Plus besoin de passer l'aspirateur avant de laver le sol, votre temps de nettoyage est divisé par 2. Le FC 7 vous permet donc d'économiser de l'eau en comparaison avec les produits classiques comme un seau et une serpillière... et en plus vous nettoyez toujours avec de l'eau propre !
Caractéristiques et avantages
L'efficacité du nettoyage est supérieure de 20 %* au lavage à la serpillière et l'opération bien plus agréable
- Sans effort : fini le seau à porter, la lingette de sol à essorer à la main et le frottage.
Très silencieuse
- Volume sonore agréable de seulement 59 dB.
Deux modes de nettoyage différents plus fonction Boost
- Rotation des rouleaux et quantité d'eau réglables selon le type de saleté et de sol, fonction Boost supplémentaire pour la saleté tenace.
- Adapté à tous les sols durs, y compris le parquet, le stratifié, le carrelage en pierre et céramique ainsi que le PVC et le vinyle.
- La faible humidité résiduelle permet aux sols d'être à nouveau praticables après env. 2 minutes.
Autonomie de 45 minutes environ grâce à la puissante batterie lithium-ion
- Liberté de mouvement maximale pendant le nettoyage grâce à l'indépendance vis-à-vis des prises électriques – plus besoin de changer de prise.
- Écran LED à trois niveaux indiquant de manière intuitive le niveau de charge.
Contrôle aisé du niveau de réservoir
- Signal visuel et sonore lorsque le réservoir d'eau propre est vide et que le réservoir d'eau sale est plein.
- Dispositif anti-écoulement : coupure automatique en cas de non-vidange du réservoir d'eau sale.
Station d'accueil et de nettoyage
- Position surélevée de l'appareil sur la station d'accueil facilitant son retrait et le séchage des rouleaux.
- Rangement pratique des accessoires dans la station de nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique dépendant du niveau de charge de la batterie (m²)
|env. 175
|Capacité du réservoir d'eau propre (ml)
|400
|Capacité du réservoir d'eau sale (ml)
|200
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Largeur de travail avec brosse-rouleau (mm)
|300
|Temps de séchage du sol nettoyé (min)
|env. 2
|Niveau sonore (dB (A))
|59
|Tension de la batterie (V)
|25
|Capacité de la batterie (Ah)
|2,85
|Autonomie de la batterie (min)
|env. 45
|Durée de charge de la batterie (h)
|4
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|4,3
|Poids avec emballage (kg)
|8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieure à celle d'une serpillière classique avec une bonnette. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords. /
** Les nettoyeurs de sols Kärcher permettent jusqu'à 50 % de gain de temps puisqu'ils éliminent les impuretés du quotidien des sols durs de la maison en un seul passage sans avoir à passer l'aspirateur avant le lavage du sol.
Inclus dans la livraison
- Rouleau universel: 4 Pièce(s)
- Détergents: Nettoyant universel pour sols RM 536, 30 ml
- Station d'accueil et de nettoyage
- Chargeur de batterie
- Brosse de nettoyage
Équipement
- Vitesse de rotation des rouleaux et quantité d'eau réglables
- Système à deux réservoirs
- Mode d'auto-nettoyage
Videos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Même les saletés tenaces
- Gros déchets
- Résidus fins
- Saleté sèche
- Saleté humide
