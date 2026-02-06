FC 7 Cordless Stone
Des sols fraîchement lavés, sans avoir à aspirer au préalable : le nettoyeur de sols FC 7 Cordless Stone élimine tous les types d’impuretés du quotidien, sèches et humides, en un seul passage.
Plus besoin de passer l'aspirateur avant de nettoyer ! Grâce à la technologie à 4 rouleaux à contre-rotation, notre nettoyeur de sol sans fil FC 7 Cordless Stone élimine rapidement et sans effort les saletés humides et sèches quotidiennes de tous les sols durs. Avec sa fonction boost commutable, il peut également être utilisé pour les saletés très tenaces et jusqu'aux bords. Il peut même ramasser les cheveux grâce à son filtre à cheveux. Cela permet de gagner jusqu'à 50 %** de temps par rapport aux méthodes de nettoyage conventionnelles et d'obtenir des résultats de nettoyage environ 20 % meilleurs par rapport à une serpillière normale*. Avec une autonomie de 45 minutes, la puissante batterie permet de nettoyer jusqu'à 175 m² de sols durs résistants et de recoins. Le volume d'eau et la vitesse de rotation des rouleaux humidifiés automatiquement peuvent être réglés sur deux niveaux de nettoyage en fonction du type de sol, et il n'est pas nécessaire de traîner des seaux grâce aux réservoirs d'eau propre et d'eau sale séparés.
Caractéristiques et avantages
L'efficacité du nettoyage est supérieure de 20 %* au lavage à la serpillière et l'opération bien plus agréable
- Sans effort : fini le seau à porter, la lingette de sol à essorer à la main et le frottage.
Très silencieuse
- Volume sonore agréable de seulement 59 dB.
Deux modes de nettoyage différents plus fonction Boost
- Rotation des rouleaux et quantité d'eau réglables selon le type de saleté et de sol, fonction Boost supplémentaire pour la saleté tenace.
- Adapté à tous les sols durs, y compris le parquet, le stratifié, le carrelage en pierre et céramique ainsi que le PVC et le vinyle.
- La faible humidité résiduelle permet aux sols d'être à nouveau praticables après env. 2 minutes.
Autonomie de 45 minutes environ grâce à la puissante batterie lithium-ion
- Liberté de mouvement maximale pendant le nettoyage grâce à l'indépendance vis-à-vis des prises électriques – plus besoin de changer de prise.
- Écran LED à trois niveaux indiquant de manière intuitive le niveau de charge.
Contrôle aisé du niveau de réservoir
- Signal visuel et sonore lorsque le réservoir d'eau propre est vide et que le réservoir d'eau sale est plein.
- Dispositif anti-écoulement : coupure automatique en cas de non-vidange du réservoir d'eau sale.
Station d'accueil et de nettoyage
- Position surélevée de l'appareil sur la station d'accueil facilitant son retrait et le séchage des rouleaux.
- Rangement pratique des accessoires dans la station de nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique dépendant du niveau de charge de la batterie (m²)
|env. 175
|Capacité du réservoir d'eau propre (ml)
|400
|Capacité du réservoir d'eau sale (ml)
|200
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Largeur de travail avec brosse-rouleau (mm)
|300
|Temps de séchage du sol nettoyé (min)
|env. 2
|Niveau sonore (dB (A))
|59
|Tension de la batterie (V)
|25
|Capacité de la batterie (Ah)
|2,85
|Autonomie de la batterie (min)
|env. 45
|Durée de charge de la batterie (h)
|4
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|4,3
|Poids avec emballage (kg)
|9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieure à celle d'une serpillière classique avec une bonnette. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords. /
** Les nettoyeurs de sols Kärcher permettent jusqu'à 50 % de gain de temps puisqu'ils éliminent les impuretés du quotidien des sols durs de la maison en un seul passage sans avoir à passer l'aspirateur avant le lavage du sol.
Inclus dans la livraison
- Rouleau universel: 4 Pièce(s)
- Rouleau pour carrelage: 4 Pièce(s)
- Détergents: Nettoyant universel pour sols RM 536, 500 ml, Nettoyant universel pour sols RM 536, 30 ml
- Station d'accueil et de nettoyage
- Chargeur de batterie
- Brosse de nettoyage
Équipement
- Vitesse de rotation des rouleaux et quantité d'eau réglables
- Système à deux réservoirs
- Mode d'auto-nettoyage
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Même les saletés tenaces
- Gros déchets
- Résidus fins
- Saleté sèche
- Saleté humide
