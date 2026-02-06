Plus besoin de passer l'aspirateur avant de nettoyer ! Grâce à la technologie à 4 rouleaux à contre-rotation, notre nettoyeur de sol sans fil FC 7 Cordless Stone élimine rapidement et sans effort les saletés humides et sèches quotidiennes de tous les sols durs. Avec sa fonction boost commutable, il peut également être utilisé pour les saletés très tenaces et jusqu'aux bords. Il peut même ramasser les cheveux grâce à son filtre à cheveux. Cela permet de gagner jusqu'à 50 %** de temps par rapport aux méthodes de nettoyage conventionnelles et d'obtenir des résultats de nettoyage environ 20 % meilleurs par rapport à une serpillière normale*. Avec une autonomie de 45 minutes, la puissante batterie permet de nettoyer jusqu'à 175 m² de sols durs résistants et de recoins. Le volume d'eau et la vitesse de rotation des rouleaux humidifiés automatiquement peuvent être réglés sur deux niveaux de nettoyage en fonction du type de sol, et il n'est pas nécessaire de traîner des seaux grâce aux réservoirs d'eau propre et d'eau sale séparés.