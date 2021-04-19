Des accessoires spécifiques pour un nettoyage de qualité
Parfaits compléments pour relever tous les défis de nettoyage dans votre maison, les accessoires Kärcher élargissent les possibilités d'utilisation de votre nettoyeur haute pression de manière adaptée et pratique.
Retrouvez l'effet WOW avec nos accessoires haute pression
Exploitez tout le potentiel de votre nettoyeur haute pression avec les bons accessoires. Aucun défi de nettoyage ne vous résistera : aucun mur ne sera trop haut, aucun recoin ne sera inaccessible et aucune saleté ne sera trop tenace pour vous et votre nettoyeur haute pression équipé des bons accessoires. Découvrez-en la vaste gamme et les différentes applications.
Domaines d'application
Nettoyage auto, moto et autres
Nettoyez votre véhicule comme un professionnel : application optimale du détergent grâce au canon à mousse, nettoyage en douceur des surfaces peintes avec les différentes brosses de lavage souples, élimination de la saleté dans les interstices des jantes. Nos solutions de nettoyage font briller les surfaces et rayonner les visages.
Nettoyage des sols et escaliers
L'hiver laisse son empreinte sur les surfaces extérieures. Heureusement, avec le bon accessoire, mousse, lichen et dépôt vert peuvent être éliminés des terrasses et balcons, rapidement et efficacement.
Les modèles de la gamme T-Racer sont particulièrement bien adaptés au nettoyage des surfaces en pierre ou en bois, la distance entre chaque buse de nettoyage et le sol pouvant être réglée indépendamment. Kärcher propose également la solution idéale pour le nettoyage de surfaces plus petites ou angulaires, comme les escaliers : associant efficacement un jet haute pression et une brosse manuelle, les brosses haute performance sont l'arme polyvalente parfaite contre la saleté.
Avec une propreté intégrale vous vous sentirez aussi bien dehors qu'à l'intérieur.
Nettoyage des zones difficiles d'accès
La lance télescopique vous permet d'atteindre les hauteurs et d'augmenter la portée de votre nettoyeur haute pression.
Nettoyez à pleine puissance : avec l'embout de nettoyage pour façades et vitres, les murs, grandes surfaces vitrées et vérandas peuvent être nettoyés à haute pression, sans effort et efficacement.
Nettoyage de canalisations
Tuyaux et canalisations bouchés ? C'est du passé ! Les kits de nettoyage gouttières et canalisations de Kärcher éliminent les saletés accumulées dans les conduites d'évacuation, les gouttières et les tuyaux de descente.
Tous les accessoires pour nettoyeurs haute pression
Smart Control
Ces nettoyeurs haute technologie peuvent s'attaquer à tout. Avec l'application Home & Garden intégrée, le Bluetooth et des équipement intelligents, tels que la poignée-pistolet Smart Control et la lance réglable multi-jet 3 en 1.
Power control
Un nettoyage doux et efficace n'a jamais été aussi facile, grâce à une bonne Dose de puissance, au soutien apporté par l'application Home & Garden et à des equipements puissants, tels que la poignée-pistolet Power Control avec écran LCD ou la lance réglable Vario Power.
Compact
Ceux qui recherchent la portabilité et un design compact trouveront ici l'aide idéale. Peu encombrant, facile à ranger et toujours rapide à mettre au travail. Avec un rangement intelligent et intégré des flexibles.
Découvrez la plateforme de batterie Kärcher Power
Vous ne disposez pas de prises électriques à l'extérieur ? Vous n'avez pas envie de voir des câbles emmêlés dans votre jardin ? Avec les nouveaux outils de jardinage et de nettoyage sans fil équipés du système de batterie interchangeable Kärcher Battery Power, ce n'est plus un problème. Grâce à la plateforme de batterie qui se décline en deux versions différentes, 18 ou 36 V. Nous vous proposons un appareil adapté, quelles que soient vos exigences en matière de puissance et le domaine d'application. Kärcher Battery Power 18 V et Kärcher Battery Power 36 V.