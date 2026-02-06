Destiné à un usage très occasionnelle, le K 2 Horizontal Home VPS est idéal pour entretenir un balcon, un vélo oudu mobilier de jardin. Il se range dans un espace très réduit et trouvera facilement une place dans le placard d'un appartement. Livré avec un nettoyeur de surface T1, 500 ml de détergent spécial terrasses et une Lance Vario Power . Il est possible de projeter du détergent via l'utilisation de la crépine d'aspiration. Se transporte facilement grâce à la poignée souple.