K 2 Horizontal VPS Home
Leger et peu encombrant, il se porte et se déplace très facilement. S'utilise pour de légères tâches de nettoyages ponctuelles comme laver un balcon ou une voiture. Livré avec un pack Home.
Destiné à un usage très occasionnelle, le K 2 Horizontal Home VPS est idéal pour entretenir un balcon, un vélo oudu mobilier de jardin. Il se range dans un espace très réduit et trouvera facilement une place dans le placard d'un appartement. Livré avec un nettoyeur de surface T1, 500 ml de détergent spécial terrasses et une Lance Vario Power . Il est possible de projeter du détergent via l'utilisation de la crépine d'aspiration. Se transporte facilement grâce à la poignée souple.
Caractéristiques et avantages
Appareil particulièrement compact et peu encombrantPour un rangement simple, prenant peu de place, même sur un petit endroit. Se porte à une seule main.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Système Quick connectLe flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Parfaitement rangé
- Rangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar)
|20 - max. 110
|Débit d'eau (l/h)
|max. 360
|Performance de la zone (m²/h)
|20
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1400
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,5
|Poids avec emballage (kg)
|7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 197 x 248
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 1, détergent Patio & Deck, 0,5 l
- Rallonge de lance
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Kit d'aspiration
- Filtre à eau intégré
- Enrouleur de câble
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine K 2 Horizontal VPS Home
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.