K 2 Horizontal VPS Home

Leger et peu encombrant, il se porte et se déplace très facilement. S'utilise pour de légères tâches de nettoyages ponctuelles comme laver un balcon ou une voiture. Livré avec un pack Home.

Destiné à un usage très occasionnelle, le K 2 Horizontal Home VPS est idéal pour entretenir un balcon, un vélo oudu mobilier de jardin. Il se range dans un espace très réduit et trouvera facilement une place dans le placard d'un appartement. Livré avec un nettoyeur de surface T1, 500 ml de détergent spécial terrasses et une Lance Vario Power . Il est possible de projeter du détergent via l'utilisation de la crépine d'aspiration. Se transporte facilement grâce à la poignée souple.

Caractéristiques et avantages
Nettoyeur haute pression K 2 Horizontal VPS Home: Appareil particulièrement compact et peu encombrant
Appareil particulièrement compact et peu encombrant
Pour un rangement simple, prenant peu de place, même sur un petit endroit. Se porte à une seule main.
Nettoyeur haute pression K 2 Horizontal VPS Home: Flexible d'aspiration de détergent intégré
Flexible d'aspiration de détergent intégré
Utilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Nettoyeur haute pression K 2 Horizontal VPS Home: Système Quick connect
Système Quick connect
Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Parfaitement rangé
  • Rangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Voltage (V) 220 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Pression (bar) 20 - max. 110
Débit d'eau (l/h) max. 360
Performance de la zone (m²/h) 20
Température d'eau en alimentation (°C) max. 40
Puissance nominale à l'entrée (W) 1400
Câble d'alimentation (m) 5
Couleur Jaune
Poids sans accessoires (kg) 3,5
Poids avec emballage (kg) 7
Dimensions (L × l × H) (mm) 380 x 197 x 248

Inclus dans la livraison

  • Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 1, détergent Patio & Deck, 0,5 l
  • Rallonge de lance
  • Pistolet haute pression: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"

Équipement

  • Quick Connect sur l'appareil
  • Utilisation de détergents via: Kit d'aspiration
  • Filtre à eau intégré
  • Enrouleur de câble
Nettoyeur haute pression K 2 Horizontal VPS Home
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine K 2 Horizontal VPS Home

Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.