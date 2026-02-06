Connecter simplement le nettoyeur haute pression K 5 Smart Control via Bluetooth avec l'application Kärcher Home & Garden sur le smartphone, et le nettoyage devient encore plus facile et plus intuitif. L'application comprend des conseils d'utilisation et des astuces relatifs à de nombreuses situations de nettoyage et d'objets à nettoyer. En outre, l'application offre de nombreuses autres fonctions utiles telles qu'une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail service Kärcher. Également pratique : l'appareil est doté d'une fonction boost pour encore plus de puissance afin que les saletés tenaces ne soient plus un problème. Les niveaux de pression se règlent à la fois sur le pistolet G 180 Q Smart Control avec afficheur LCD et sont transmis sur le pistolet à l'aide des conseils d'utilisation via l'application, pour que le nettoyage se passe sans problème. Les autres équipements sont la lance Multi Jet 3 en 1 pour des utilisations variées sans changement de lance, le système de détergent Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent sans aucun effort, la poignée télescopique en aluminium pour un transport et un rangement simplifiés ainsi quela position de stationnement pour des accessoires à portée de main. Inclu dans le pack, l'innovation de la lance eco!Booster offre 50% de performance de nettoyage en plus comparé à une lance jet plat, permettant ainsi de mieux gérer à la fois sa consommation en eau et en électricité sans perdre en performance et résultat de nettoyage. La technologie brevetée de moteur refroidi par eau permet à la fois une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie prolongée. Équipé d'un flexible de 10 mètres Premium Flex qui évite les nœuds. Nettoie jusqu'à 40 m²/h.