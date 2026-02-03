Nettoyeur mobile à pression OC Compact *EU
Le nettoyeur mobile à pression OC Compact avec batterie intégrée, poignée rabattable et tuyau d’aspiration, offre un nettoyage polyvalent sans dépendre de l’eau ni de l’électricité.
L’OC Compact est un nettoyeur moyenne pression portatif, compact et pratique, idéal pour un usage mobile et flexible. Grâce à sa batterie lithium-ion intégrée et à son tuyau d’aspiration de 5 mètres, il permet d’utiliser des sources d’eau externes sans dépendre d’un réseau électrique ou d’eau , parfait pour les déplacements et l’entretien autour de la maison. Son design léger et ergonomique, doté d’une poignée rabattable, facilite le transport et le rangement. Le réglage de pression à deux niveaux (6 à 15 bar) s’adapte aux surfaces délicates et prolonge l’autonomie jusqu’à 30 minutes. L’afficheur LED indique le mode et le niveau de charge. La lance Multi Jet 4 en 1 permet de passer rapidement entre quatre types de jet, tandis que la technologie de buse Kärcher assure un nettoyage efficace et tout en douceur. Le détergent peut être appliqué via la buse prévue à cet effet. Facile à utiliser sans préparation fastidieuse, il est idéal au camping, après une balade à vélo ou pour le jardinage. La batterie se recharge via USB-C. (Non compatible avec les raccords de tuyau d’arrosage.)
Caractéristiques et avantages
Nettoyage mobileLe tuyau d'aspiration fourni et la batterie intégrée permettent un nettoyage mobile en toute facilité pendant vos déplacements, sans être tributaire des réseaux d'eau et d'électricité (non compatible avec les raccords de tuyau d'arrosage). Possibilités d'utilisation flexibles pour une multitude de tâches de nettoyage différentes, par ex. pour les vélos, les équipements de jardin et de camping, les chiens ou un nettoyage ciblé sur la voiture. La prise de charge USB Type-C de l'appareil permet une recharge flexible, même en déplacement, par ex. dans la voiture ou sur la batterie de secours.
Réglage de la pression avec indicateur à LEDSelon la tâche de nettoyage, vous pouvez basculer entre le mode Max (15 bars) et le mode Eco¹⁾ (environ 6 bars). Idéal pour les surfaces délicates ou pour prolonger l'autonomie de la batterie jusqu'à 30 minutes. Le voyant à LED informe l'utilisateur du niveau de charge actuel de la batterie.
Design léger et compact de l'appareilEncombrement minimal pour le transport et le stockage : le design innovant de l'appareil permet un rabattement de la poignée après l'utilisation. Ainsi, l'OC Handheld Compact affiche des dimensions minimales. Grâce à son design léger et minimaliste, l'appareil offre un maniement facile ainsi qu'une prise en main confortable, même en cas d'utilisation prolongée.
Moyenne pression efficace et peu agressive
- Grâce à la technologie de buse efficace de Kärcher et à la lance Multi Jet 4 en 1, le pistolet de nettoyage permet un nettoyage en douceur et économe en eau. Les salissures sont éliminées très efficacement.
- Idéal pour nettoyer en douceur les éléments délicats comme les roulements, les joints ou les moyeux sur le vélo.
- Nettoyage fiable et précis, y compris aux endroits difficiles d'accès.
Vaste éventail d'accessoires
- La lance Multi Jet réunit 4 types de jet en une seule buse qui se règle aisément en tournant la tête de buse.
- Le tuyau d'aspiration permet d'utiliser l'eau provenant de sources externes comme un bidon, un seau ou un ruisseau. Liberté de mouvement maximale grâce à une longueur de 5 m.
- La buse à détergent permet une application facile et étendue du détergent pour un nettoyage encore plus efficace en cas de salissures tenaces.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Pression (bar)
|max. 15
|Plage de pressions
|Moyenne pression
|Débit d'eau (l/h)
|150
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Voltage (V)
|7,2
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|1
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode normal : / 12 Mode eco!efficiency: / 30
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard (h)
|3
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|0,8
|Poids avec emballage (kg)
|1,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ Le réglage eco!Mode permet de réduire la consommation d'eau de 24 % en moyenne et la consommation d'électricité de 54 % en moyenne par rapport au réglage maximal (mode Max).
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Câble USB 5 V / 2 A + adaptateur (1 de chaque)
- Multi Jet 4 en 1
- Flexible d'aspiration
- Bouteille de détergent
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Filtre à eau intégré
- Poignée pliable
Videos
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Tente/équipement de camping
- Animaux domestiques/chiens
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Poubelles
- Motos et scooters
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Stores vénitiens/volets roulants
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine Nettoyeur mobile à pression OC Compact *EU
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.