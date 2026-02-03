L’OC Compact est un nettoyeur moyenne pression portatif, compact et pratique, idéal pour un usage mobile et flexible. Grâce à sa batterie lithium-ion intégrée et à son tuyau d’aspiration de 5 mètres, il permet d’utiliser des sources d’eau externes sans dépendre d’un réseau électrique ou d’eau , parfait pour les déplacements et l’entretien autour de la maison. Son design léger et ergonomique, doté d’une poignée rabattable, facilite le transport et le rangement. Le réglage de pression à deux niveaux (6 à 15 bar) s’adapte aux surfaces délicates et prolonge l’autonomie jusqu’à 30 minutes. L’afficheur LED indique le mode et le niveau de charge. La lance Multi Jet 4 en 1 permet de passer rapidement entre quatre types de jet, tandis que la technologie de buse Kärcher assure un nettoyage efficace et tout en douceur. Le détergent peut être appliqué via la buse prévue à cet effet. Facile à utiliser sans préparation fastidieuse, il est idéal au camping, après une balade à vélo ou pour le jardinage. La batterie se recharge via USB-C. (Non compatible avec les raccords de tuyau d’arrosage.)